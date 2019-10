Donald Trump anunció que Abu Bakr Al-Baghdadi, líder de ISIS, murió en una redada estadounidense

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó que un líder de ISIS, Abu Bakr Al-Baghdadi fue asesinado por el Ejército estadounidense, en una redada al norte de Siria.

A través de la cadena de noticias EFE se dio a conocer esta noticia. En donde Trump dio detalles de la muerte de Bakr Al-Baghdadi. Además, aseguró que antes de ser aniquilado el sirio, este habría 'lloriqueado y gritado'. La misión"al-Bagdad" la habría cumplido la Fuerza Especial Norteamericana.

"They should see how he died. He didn't die a hero. He died a coward". "Debería ver cómo murió. No murió como un héroe. Murió como un cobarde". Dijo Trump durante la rueda de prensa.