Periodista Luis Antonio Ruiz anunció que está libre de cáncer

El periodista de Teleamazonas, Luis Antonio Ruiz, anunció en su cuenta personal de Twitter que se encuentra libre de cáncer. Luis utilizó su cuenta para referirse a su estado de salud ya que viajó hasta España para sus respectivos tratamientos.

Hace tres años, el comunicador fue diagnosticado cáncer linfoma no hodking inmunofenotipo b. Su vida y estado físico cambió drásticamente. Sin embargo, eso no lo detuvo para seguir informado y anunciando como avanzaba en el estado de su enfermedad.

Este jueves 24 de octubre, mediante sus redes sociales, Luis Antonio Ruiz anunció con lágrimas en los ojos que se encuentra libre de cáncer.

"Hola, pues, aún me faltaba contarles la mejor noticia de mi vida. Hace pocos minutos, mi doctora me acabó de confirmar que en el resultado de la última biopsia, que se hizo a mi parte tumoral, no hay rastro de linfoma. Eso quiere decir que en estos momentos estoy libre de cáncer. Deberé entrar ahora a un proceso de chequeo y control muy riguroso. Pero ya no hay motivo de que este mal vuelva a crecer en mi", decía con una gran sonrisa el periodista.