Virgilio Hernández se pronuncia tras allanamiento en su casa

El asambleísta Virgilio Hernández se pronunció, a través de un comunicado, sobre el allanamiento ejecutado en su domicilio, la madrugada del 14 de octubre.

En el documento menciona que, en referencia a las fotografías que circularon sobre la evidencia encontrada, "no es mi pasaporte o podrían acudir a la Superintendencia de Bancos y se darían cuenta que no son mis tarjetas, que no he tenido nunca una tarjeta MasterCard o las otras que aparecen; mis tarjetas son Visa y Diners y las tengo conmigo", indica.

Volquetas de Prefectura en los bloqueos…

Grandes sumas de dinero en mi casa…

Criminales y venezolanos pagados para asaltar Quito y Golpe de Estdo…

MENTIRAS

FALSEDADES para justificar detenciones y persecución arbitraria.

Invito a leer mi artículo: https://t.co/iqSNlUalw6 pic.twitter.com/sCZADbUryH — Virgilio Hernández E (@virgiliohernand) October 20, 2019

Hernández menciona otros documentos que fueron recogidos por los agentes fiscales como documentos personales, entre ellos poemas y relatos, una computadora Toshiba, accesorios de cámaras fotográficas, discos externos con mis respaldos de la gestión realizada en Asamblea Nacional, incluso uno para oír música, varios pen drives, entre otras cosas que no podría precisar.

Con respecto a las fotografías donde se observaba dinero en efectivo, indicó que "el único dinero en efectivo que deben haber encontrado son alrededor de cuatrocientos dólares que se tiene al inicio del mes para cubrir algunos pagos; unos 400 pesos argentinos y 200 euros que los tenía de viajes anteriores realizados", dijo.

