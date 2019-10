Jorge Célico prefiere no ir al preolímpico si clubes no prestan sus jugadores

El DT de la Selección de Ecuador sub 23, Jorge Célico, se encuentra ilusionado por clasificar a las olimpiadas de Tokio 2020, después de que sus jugadores queden terceros en el mundial Sub 20 de Polonia. Ante eso, ha mostrado su preocupación de contar con los jugadores necesarios para el preolímpico.

“No estoy dispuesto a exponerme a rendimientos que no sean adecuados”, dijo Célico en diálogo con radio La Red (102.1)

“Estoy convencido de lo que hago, trabajo con honestidad y ganas para que esto salga bien, pero para conseguirlo necesito ayuda, y en eso los clubes son fundamentales, si no dejemos de lado la sub-23 y trabajemos con la sub-20 para el Sudamericano del 2021”. indicó.









Jorge Célico fue enfático en ese tema y recordó la negativa de los clubes para ceder a sus jugadores que pretendía llevar a los Juegos Panamericanos de Lima, algo que espera que no se vuelva a repetir.

“Cuando se trabaja con tiempo hay resultados, no fue casualidad lo del Sudamericano (campeón), tampoco lo del mundial (tercero), eso fue por trabajo y porque en ese tiempo a esos futbolistas no los conocían, entonces no había problema de los clubes en prestarlos, pero como rindieron a otro nivel pasaron a jugar en primera y algunos al exterior, entonces empezaron inconvenientes porque hay una suerte de egoísmo, los técnicos dicen necesitarlos y se complica el trabajo. No quisiera que esto pase, estoy muy ilusionado de ganar el Preolímpico”, apuntó.

El argentino tiene en la mira a más de 60 jugadores para los dos partidos amistosos en noviembre con Perú, en Lima. Ante eso, espera también la designación del nuevo DT para la selección mayor. “Porque no sabemos si nuestros jugadores van a ser citados para la fecha FIFA de noviembre ante Colombia”, añadió.

