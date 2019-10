Conoce a los invitados especiales de la boda de Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo

View this post on Instagram

Hoy se me casa este par que quiero, que admiro, que respeto… @cvillaloboss y @sebastiancaicedo ❤️ Para celebrarlo les dejo este #FBF de cuando Carmen finalmente llegó a grabar con nosotros al billar y unas cuantas imágenes más. ❤️ Sebas, Carmen… ya nos han inspirado y hecho suspirar a todos con su amor sólido y juguetón durante más de una década. ❤️ Celebro el amor que traerán al mundo en los próximos años y el referente de unión, constancia y luz que dan, trabajando cada día en construir esa relación ejemplar. ❤️ ¡Los quiero! #BodaCarmenySebas