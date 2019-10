Alcalde Jorge Yunda hace un llamado para que retorne la paz a Quito

El burgomaestre enfatizó en el papel que deben cumplir los ciudadanos para llegar a una reconciliación tras 11 días de protestas violentas en el país. “Siento que de una manera se ha quedado una herida abierta entre ecuatorianos, unos a favor, otros en contra. Creo que es momento del perdón y recuperar esa paz y cordura que la valoramos después de 11 días de pesadilla”.

¿Cómo se logra la reconciliación en una ciudad con criterios divididos?

Con tolerancia, inclusión y respeto. No estamos diciendo que debemos pensar igual, ni coincidir entre todos. Absolutamente la riqueza de esta ciudad es la interculturalidad y diversidad de pensamientos, pero cuando respetas y toleras.Me parece que es el punto de partida para los acuerdos y la coexistencia armónica.

¿En qué tiempo estaremos recuperados?

Yo debo valorar ese espíritu de los quiteños de unión. No esperemos que haya tragedias para hacer lo que hicimos en estos días. Que todas las semanas, los vecinos hagamos esa minga en colaboración con las autoridades para contribuir al ornato de la ciudad. El éxito de la capital es justamente lo que hemos visto esta semana.

La parte material no me preocupa. Sí hay daños graves pero creo que con ayuda se solucionan. Ya más de 30 empresas de Quito quieren ayudar. Todos debemos levantar a la ciudad de estos destrozos.

La ciudad no va a quedar igual, quedará mejor. Pero las situaciones de violencia es lo que se ha visto exacerbarse en estas manifestaciones y eso debe preocuparnos a todos.

¿Se estima un monto de lo que necesita para arreglar la ciudad?

No tomará más de unos meses para ir arreglando los temas que son visibles. Hay otras cosas que tardarán posiblemente un año. Vamos a seguir levantando, trabajando, generando obras. No me preocupa mucho ese tema. Lo material se puede reconstruir. Además, las autoridades tendrán que establecer responsabilidades.

¿Se necesita una fuerza armada que tenga control de seguridad en Quito?

Estamos tratando la conformación del estatuto autonómico de Quito, es una pequeña constitución que el pueblo tiene que aprobarla.

Yo creo que Quito debería tener la competencia de su propia seguridad después de lo que hemos vivido. Un COE Metropolitano, pidiendo que le asignen un policía, un militar y que ya no se daba abasto.

Tenemos ya un primer borrador del estatuto, se tendrá que debatir y socializar para analizar que los temas de salud, educación y seguridad debe ser competencia de la ciudad.

¿Cuántos agentes necesitaría Quito para seguridad?

Nosotros tenemos un déficit de seguridad de 7 mil policías. Siempre es difícil que nos asignen. A veces les dan pases a otras ciudades cuando ya estamos armando un plan en la comunidad.

¿El papel del alcalde en las protestas?

Nosotros hicimos que haya agua potable, luz eléctrica, los mercados estén abastecidos. El transporte municipal estaba funcionando en medida que se lo permitía. Nuestro único objetivo era que la crisis no se sienta sin falta de servicios públicos. Una crisis sin luz, sin agua, hubiese sido una tragedia.

¿Cómo le miran los capitalinos tras las protestas?

Yo quisiera contestarle como mira mi conciencia. Un alcalde que pudo haber tomado una posición política protagónica en una situación tan delicada, hubiese sido incendiaria. Nosotros hemos estado trabajando desde el primer día de las paralizaciones.