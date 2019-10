La escena improvisada de The Joker y que fue clave en la película

The Joker, Guasón, o El Bromas como le dicen en otros países, es la película del momento y vaya que tiene de todo. La crítica como los aficionados han aplaudido el filme por el excelente trabajo de Joaquin Phoenix. Sin embargo, recién pudimos conocer que hubo una escena improvisada que fue clave.

El director Todd Phillips, reveló en una entrevista que Joaquin Phoenix también aportó durante el rodaje, donde una improvisación le permitió crear una de las mejores escenas de la película.

Para crear al personaje de The Joker no fue nada fácil. Además de meses de preproducción, el actor tuvo que adelgazar más de 20 kilos y ensayó por semanas la risa de un trastornado Arthur Fleck.

Una de las características que destacan al Guasón a parte de su risa enfermiza, es como mueve su cuerpo y sus pasos de baile. Así es que una de las escenas que marcan un antes y un después en el personaje, estaba escrita de una manera en el guión, pero acabó siendo muy diferente.

La escena real era que luego de que Arthur Fleck comete su primer crimen a esos tres jóvenes en el metro, entra en el baño público. Hasta eso sí sucedió. El guión decía que el personaje debía: “esconder su arma, lavarse el maquillaje, mirarse al espejo y preguntarse: ‘¿Qué he hecho?’.

"Cuando llegamos al set ese día, Joaquin y yo pensamos que esto no se parecía mucho a algo que haría Arthur. ¿Por qué le importaría a Arthur esconder su arma? Exploramos alrededor de un millón de formas de hacerlo diferente”, reveló Todd a Screenplayed.

La escena es realmente épica y señala el inicio del verdadero The Joker, pues a partir de ahí se dio cuenta que sí existía y que el mundo próximamente lo conocerían.

#Joker Director #ToddPhillips breaks down the screenplay and discusses how #JoaquinPhoenix improvised the iconic bathroom-dance scene. 🤡 pic.twitter.com/yMemZ5ptyI

— Screenplayed (@Screenplayed) October 9, 2019