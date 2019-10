Quito: martes 15 de octubre se reactiva el “Hoy no circula”

Guillermo Abad, secretario de Movilidad, señaló que han tratado de que el servicio de transporte en la capital sea fluido durante el lunes 14 de octubre. “96% de cobertura de transporte público en la ciudad este activo, lo cual garantiza la movilidad de la mayoría de los ciudadanos”.

Abad señaló que ciertos lugares tienen inconvenientes por obstáculos presentes en las vías, por lo cual no se reactivó este lunes la medida vehicular "Hoy no circula", los cuales se están limpiando con normalidad. Se retomará la repavimentación y se intervendrán sectores que por la quema de llantas se han formado baches.

La Agencia Metropolitana, a través de Twitter, señaló que el martes 15 se reactiva el “Hoy no circula” el cual no regía desde el jueves 3 de octubre, fecha que inició el paro nacional y se declaró estado de excepción. Las placas terminadas en 3 y 4 no podrán circular desde las 05:00 hasta las 20:00

De incumplir el "Hoy no circula" se determinan las siguientes sanciones: