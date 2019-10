Detienen a Prefecta de Pichincha, Paola Pabón

La Fiscalía General del Estado con el apoyo de la Policía del Ecuador detuvieron a la actual prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Durante los allanamientos se levantaron indicios como: equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación.

Pabón publicó un video donde se observa como uniformados ingresan a su morada, además la Prefecta se pronunció a través de su cuenta de Twitter.

"Hoy entraron a mi casa de madrugada y derribaron la puerta mientras dormía. Me llevan detenida sin pruebas. Ser oposición en una democracia no puede ser delito. No es democracia cuando se persigue a los opositores políticos de esta forma":

paola pabón ue El primer mandatario señaló a Pabón y a otros miembros de la bancada correísta como los autores intelectuales del daño a la infraestructura de la Contraloría General del Estado.

Al momento, Paola Pabón, se encuentra en la Unidad de Flagrancia (Av. Patria y 9 de Octubre), Quito. Aún no se determina los cargos contra la militante de la Revolución Ciudadana.

Rafael Correa, expresidente del Ecuador, se pronunció sobre el hecho que ocurrió la madrugada de este lunes 14 de octubre.

"Continúa la brutal represión contra dirigentes de la Revolución Ciudadana! Hoy de madrugada allanaron la casa de Paola Pabón, prefecta de Pichincha. 'Acusan' a Paola Pabón, prefecta de Pichincha, de bloquear caminos con volquetas, lo cual es falso".

"La que bloqueó puente Unidad Nacional para evitar la libre movilidad de ecuatorianos, fue la alcaldesa de Guayaquil, como ella mismo lo declaró. ¡Hasta cuándo!"

"A mí me acusaban de « dictar sentencia » en las sabatinas, porque decíamos la verdad. ¿Acusarán a Moreno de dictar allanamientos y prisiones, solo por nombrar personas con su odio demencial?", finalizó Correa.