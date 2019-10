Paro nacional: El estado de las vías este 13 de octubre

Ecuador vive el oncéavo día de manifestaciones. Varias vías a nivel nacional se encuentran bloqueadas.

Azuay y Cañar ya cuentan con insumos médicos Insumos médicos y oxígeno líquido logró llegar a Cuenca tras 25 horas de trayecto desde Guayaquil, así lo informó la Cruz Roja del Azuay.

Este es el estado de las vías en Ecuador y Quito, según información del ECU 911

Quito (corte 16:30)

SUR

Maldonado y Ramón Balberis Esc. Riobamba: CERRADA

Simón Bolívar Sec el Troje: CERRADA

Morán Valverde y Rumichaca Ñan: *CERRADA

Maldonado y Julio Andrade: CERRADA SECTOR NUEVA AURORA

AV. Pedro Vicente Maldonado y Moran Valverde: CERRADA BAJO EL PUENTE DE GUAJALO

Av. Pedro Vicente Maldonado/ a la altura de la Ecuatoriana. CERRADA*

CENTRO

Guayaquil y Olmedo: CERRADA

Venezuela y Olmedo: CERRADA

Montufar y Manabí: CERRADA

García Moreno y Olmedo: CERRADA

Olmedo y Benalcazar: CERRADA

Toda la Venezuela: CERRADA

Guayaquil y Caldas: CERRADA

NORTE

Panamericana Norte: CERRADA SECTOR DE OYACOTO

Vía Nono: CERRADA

Panamericana Norte y Simón Bolívar: CERRADA Entrada a Carapungo

Manuel Córdova Galarza: CERRADA

Simón Bolívar: Puente de Gualo, Loma de Puengasí CERRADA

LOS CHILLOS

Redondel de Pintag: CERRADA

Intervalles: CERRADA EN EL SECTOR DE GUANGOPOLO, 100 METROS ANTES DEL PEAJE PERMANECE LA VÍA CERRADA

Av. General Rumiñahui: Puente 3: CERRADA

E 35: CERRADA SECTOR DE LA ENTRADA A LOS CUARTELES

TUMBACO

Ruta Viva: CERRADA

Vía Collas CERRADA

E35 Ingreso al Quinche CERRADA

SANGOLQUI

Mariana de Jesús y Venezuela: CERRADA

Mariana de Jesús y Panzaleo: CERRADA

Mariana de Jesús y el Inca: CERRADA

Vía Alóag y Calacalí (Corte 17:00)

Vía Alóag – Santo Domingo: CERRADA Km. 3 sector Alóag

Km 60 sector la Esperie

Km 77 Parroquia San José de Alluriquín / Km. 80

Vía Calacalí – La Independencia: CERRADA sector Nanegalito

Vía Alóag – Santo Domingo: CERRADA Km. 3 sector Alóag – confirma ECU911 Quito / Km 60 sector la Esperie – Confirma Central Mejía / Km 77 Parroquia San José de Alluriquín / Km. 82 Sector Puente Río Lelia – Confirma PPNN.

Vía Calacalí – La Independencia: CERRADA Por Manifestantes – sector la “Y” de Mindo / sector Los Bancos / sector Nanegalito – Confirma UPC los Bancos

Vía Quevedo – Ventanas: CERRADA Por Manifestantes – A la altura del anillo vial de Buena fe / sector La Ercilia confirma Sala Quevedo.

Vía Las Mercedes – Los Bancos: * HABILITADA*.

Vía Santo Domingo – Quinindé: HABILITADA.

Vía Santo Domingo – El Carmen: HABILITADA.

Vía Santo Domingo – Quevedo: HABILITADA.

Vía La Concordia – Puerto Nuevo: HABILITADA.

Vía Valle Hermoso – Los Bancos: HABILITADA

Estatal E-35

Riobamba – Ambato: CERRADA En los sectores de San Andrés (Peaje) – Tuntatacto – La Josefina – La Y de Sigsipamba

Riobamba – Colta: CERRADA En los sectores de Gatazo – Cajabamba – Pangor

Colta – Guamote: CERRADA En los sectores Columbe – Sablog – Ingreso a Guamote

Guamote – Alausí: CERRADA En los sectores Palmira – Tixán

Alausí – Chunchi: CERRADA En los sectores de Guasuntos – Compud – Capzol

Estatal E-46

Riobamba – Cebadas – Macas: CERRADA En los sectores, Cecel, Flores, Socavón ingreso a Cebadas – Ex Redondel Vía San Luis

Estatal E-47

Alausí – Huigra – Triunfo: CERRADA En el sector de Tilange

Estatal E-487

Colta – Pallatanga: CERRADA En los sectores de Balbanera – Navag – Pangor – Juan de Velasco

Pallatanga – Cumandá: CERRADA En los sectores puente Sal Si Puedes – Multitud – Puente Coco – Trigoloma – Los Llanos (Tabernáculo).

Cumandá – Guayaquil: CERRADA En el sector de Cascajal – Puente del Rio Chimbo

Estatal E-490

Riobamba – Penipe – Baños: CERRADA En el sector de la Y de San Gerardo – Pungal Grande y PARCIALMENTE HABILITADO En el sector El Guzo

Estatal E-492

Riobamba – San Juan – Guaranda: CERRADA En los sectores San Juan – Calpi





Loja – Cuenca – Sector: San Lucas y Saraguro (San Vicente y Urdaneta) CERRADA / Manifestaciones

Loja – Machala: HABILITADA

Yantzaza – El Pangui: HABILITADA

Loja – Malacatos: HABILITADA

Loja – Catamayo: HABILITADA

Zumbi – Dorado – Guayzimi: HABILITADA Vía en construcción

Macara-Sabiango: HABILITADA

Sozoranga vía a Macara / Larama: HABILITADA

Cariamanga – Gonzanama / Lujinuma Alto: HABILITADA

Calvas – Macara: PARCIALMENTE HABILITADA

Sozoranga – Macara / Bellavista/ PARCIALMENTE HABILITADA

Alamor – Celica / PARCIALMENTE HABILITADA

Valladolid – Palanda – Zumba/ HABILITADA

Zamora – Cumbaratza/(Sector: Y de Timbara) HABILITADA

Centinela del cóndor – Via Yantzaza/Ingreso a Zumbi Redondel / CERRADA / Manifestaciones

EL Pangui – Gualaquiza / CERRADA

Zamora – Guadalupe / Troncal amazónica – Puente la Saquea / CERRADA / Manifestaciones

Yantzaza – Los Encuentros / El Padmi / CERRADA/ Manifestaciones

El Pangui / Nuevo Quito – Cisan / CERRADA / Manifestaciones

Zamora- Yantzaza / Chicaña / CERRADA / Manifestaciones

Zamora-Loja/ Sector el Limón / CERRADA / Manifestaciones

Vía Cuenca

VÍA CUENCA – GUALACEO – LIMON: Cerrada en el puente Europa.

❌ VÍA CUENCA – GIRÓN – PASAJE: Cerrada los siguientes sectores: T de Tarqui, Y de Cumbe, Giron, Sarayunga.

❌ VÍA CUENCA – MOLLETURO: Cerrada sector Y de Sayausi, Km 58, Hierbabuena.

❌ VÍA PAUTE – GUARUMALES – MENDEZ: Cerrada Puente Europa, el Cabo

❌ VÍA CUENCA – ZHUD – COCHANCAY: Cerrada en Suscal, Pillcopata, General Morales, Mosquera, Honorato Vásquez

❌ VíA CUENCA – SIGSIG – GUALAQUIZA: Cerrada en el puente Europa

❌ VÍA CUENCA – CAÑAR – ALAUSI: Cerrada sector Pillcopata, Coyoctor, Honorato Vázquez.

✅ VIA AUTOPISTA DESCANSO-AZOGUES: Habilitada.

✅ VÍA AUTOPISTA DESCANSO-CUENCA: Habilitada.

❌ VÍA CUMBE-LA JARATA-OÑA: Cerrada sector Ramada, Susudel, Shiña.

✅ VIA LA TRONCAL-EL TRIUNFO: Habilitada.

✅ VIA LA TRONCAL-PUERTO INCA: Habilitada

Guayaquil

GUAYAQUIL – BALAO

GUAYAQUIL – BALZAR

GUAYAQUIL – COLIMES

GUAYAQUIL – DAULE

GUAYAQUIL – EL EMPALME

GUAYAQUIL – ISIDRO AYORA

GUAYAQUIL – JUJÁN

GUAYAQUIL – LOMAS DE SARGENTILLO

GUAYAQUIL – MARCELINO MARIDUEÑA

GUAYAQUIL – MILAGRO

GUAYAQUIL – NARANJAL

GUAYAQUIL – NARANJITO – BUCAY

GUAYAQUIL – NOBOL

GUAYAQUIL – PALESTINA

GUAYAQUIL – PEDRO CARBO

GUAYAQUIL – PROGRESO – PLAYAS

GUAYAQUIL – PROGRESO – SALINAS

GUAYAQUIL – SALITRE

GUAYAQUIL – SAMBORONDÓN

GUAYAQUIL – SANTA LUCÍA

GUAYAQUIL – SIMÓN BOLÍVAR

GUAYAQUIL – YAGUACHI

PUENTE UNIDAD NACIONAL PUNTILLA – GUAYAQUIL: AMBOS SENTIDOS

PUENTE UNIDAD NACIONAL DURÁN – PUNTILLA: AMBOS SENTIDOS

PUENTE SAMBORONDÓN – SAUCES: AMBOS SENTIDOS

PUENTE ALTERNO NORTE

SANTA ELENA VÍA A PUERTO LÓPEZ

VÍAS CERRADAS

BUCAY-PALLATANGA-RIOBAMBA: PUENTE DEL RÍO CHIMBO ENTRE BUCAY Y CUMANDÁ

EL TRIUNFO – BUCAY: A LA ALTURA DE LA Y DE HUIGRA

EL TRIUNFO – LA TRONCAL: INGRESO A EL TRIUNFO, KM. 1 VÍA A LA TRONCAL.

GUAYAQUIL – EL TRIUNFO: E – 40 KM. 34.5 A LA ALTURA DE PUENTE PAYO (UN CARRIL)

GUAYAQUIL – EL TRIUNFO: KM. 52 VÍA A EL TRIUNFO, SECTOR RÍO VERDE

Vías Esmeraldas

🚛🛣 Vía Esmeraldas – Rioverde [E15] HABILITADA

🚛🛣 Vía Rioverde – Las Peñas [E15] HABILITADA

🚛🛣 Vía Las Peñas – Borbón [E15] HABILITADA

🚛🛣 Vía Borbón – Y de Calderón [E15] HABILITADA

🚛🛣 Vía Y de Calderón – San Lorenzo [E10] HABILITADA

🚛🛣 Vía Y de Calderon – Tululbí – Tululbí [E10] HABILITADA

🚛🛣 Vía Tululbí – Lita [E10] HABILITADA

🚛🛣 Vía Esmeraldas – Viche [E20] HABILITADA

🚛🛣 Vía Viche – Quinindé [E20] HABILITADA

🚛🛣 Vía Y de Vuelta Larga – Carlos Concha HABILITADA

🚛🛣 Vía Esmeraldas – Atacames – Tonchigue [E15] HABILITADA

🚛🛣 Vía Súa – Y del Salto – Tres Vías [E15] HABILITADA

🚛🛣 Vía Y del Salto – Muisne [E381] HABILITADA

🚛🛣 Vía Y del Salto – Chamanga – Límite provincial “Esmeraldas – Manabí” [E15] PARCIALMENTE HABILITADA Se recomienda conducir con precaución, MTOP continúa con trabajos en la carpeta asfáltica de la vía.

Vía Pedernales

Vía Pedernales – Cojimíes: HABILITADA

Vía Pedernales – El Carmen HABILITADA

Vía San José Chamanga – Pedernales: HABILITADA

Vía Pedernales – Coaque: HABILITADA

Vía Coaque – Jama: HABILITADA

Vía Jama –Canoa: HABILITADA

Vía Canoa – San Vicente: HABILITADA

Vía Bahía – San Clemente – Rocafuerte: HABILITADA

Vía Rocafuerte – “T” De Buenos Aires: HABILITADA

“T” de Buenos Aires – Vía A Portoviejo: HABILITADA

Vía T de Buenos Aires – Vía a Manta: HABILITADA

Vía Paso Lateral – Manta: HABILITADA

Vía Manta – San Mateo: HABILITADA

Vía San Mateo – San Lorenzo: HABILITADA

Vía San Lorenzo – San José: HABILITADA

Vía Puerto Cayo – Machalilla: HABILITADA

Vía San José – Puerto Cayo: HABILITADA

Vía Machalilla – Ayampe: HABILITADA

Vía Manta – Portoviejo: HABILITADA

Vía Portoviejo – San Plácido: HABILITADA

Vía San Plácido – San Sebastián: HABILITADA

Vía San Sebastián – Pichincha: HABILITADA

Vía Paso Lateral de El Carmen: HABILITADA

Vía Flavio Alfaro-Entrada a Pambilar-El Carmen: HABILITADA

Vía Chone – Flavio Alfaro: HABILITADA

Vía Tosagua – Chone: HABILITADA

Vía Rocafuerte – Tosagua: HABILITADA

Vía Suma – Pedernales: HABILITADA

Vía "Y" a Bahía/San Vicente (el 20)-km. 8: HABILITADA

Vía Chone – Canuto: HABILITADA

Vía Canuto – Calceta: HABILITADA

Vía Calceta-Junín: HABILITADA

Vía Pichincha – Quiroga – Calceta: HABILITADA

Vía Rocafuerte – El Rodeo: HABILITADA

Vía Montecristi – Jipijapa: HABILITADA

Vía Jipijapa – Puerto Cayo: HABILITADA

Vía Portoviejo – Santa Ana: HABILITADA

Vía Santa Ana – Poza Honda: HABILITADA

Vía Santa Ana – Olmedo: HABILITADA

Vía Olmedo – Colimes: HABILITADA

Vías Cerradas

Vía Tosagua – Bahía de Caraquez – KM 20: Cerrada

Vía Montecristi – Los Bajos – Bajo de la Palma: Cerrada