Freddy Paredes: “Hay que responsabilizar a los altos dirigentes de la Conaie”

La Confederación de las Comunidades Indígenas del Ecuador, Conaie, convocó este jueves 10 de octubre a una rueda de prensa para informar de las personas heridas y fallecidos ocurrida el miércoles.

Decenas de periodistas (camarógrafos, fotógrafos y comunicadores) y policías acudieron a la Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dirigentes de la Conaie retuvieron a diez policías, mientras que los periodistas se quedaron a su libre voluntad después de la culminación de la rueda de prensa.

Freddy Paredes, periodista de Teleamazonas, fue agredido a la salida de este recinto. En las imágenes se observa como recibe el respaldó de varios indígenas para que no reciba agresión alguna.

Tras cinco minutos de gritos e insultos, un hombre lo golpeó por la espalda con una piedra en la cabeza. Freddy resultó con dislocación de hombro y rotura de cabeza.

Paredes dio un pronunciamiento después de ser atendido durante la tarde del jueves.

“Siempre hay responsables en esto. Hay que responsabilizar a los altos dirigentes de la Conaie, por la seguridad mía y la seguridad de los periodistas”.

“Los periodistas, personal de socorro, de la Cruz Roja, estamos en posición neutral. Esa posición neutral debe ser conscientemente entendida, por todos los sectores, incluido el movimiento indígena”

“Acudimos al llamado de los indígenas para cubrir la rueda de prensa, quisimos abandonar el Ágora de la Casa de la Cultura para procesar la información”.

Los dirigentes señalaron, según Freddy Paredes: “Que si quieren atacar la casa de la cultura, deben hacerlo con policías y periodistas dentro".

"Lamentó mucho que los dirigentes indígenas no puedan dirigir el destino de la organización y manejar sus bases, y generen tantos problemas, no solo para mí, sino para el país. Hago un llamado para que el diálogo acerque a las posiciones que están en contra de las medidas económicas y al Gobierno. De ninguna manera puedo tolerar que me golpeen a mí o golpeen a otros periodistas".

"Somos más de 50 periodistas que hemos sido agredidos, correteados por indígenas o no. Espero que no ocurra con ustedes lo que hoy ocurrió conmigo", finalizó el periodista de Teleamazonas.