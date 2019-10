Turismo de Ecuador habría perdido más de USD 100 millones por paro nacional

Las pérdidas para el sector turístico de Ecuador, por efecto del paro nacional que se lleva a cabo desde el 3 de octubre, no solo se reflejan en el presente, sino que tendría consecuencias negativas durante los próximos seis meses.

Así lo evalúa Raúl García, vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo de Ecuador (Fenacaptur), quien indica que el sector ha sido golpeado de distintas maneras debido a la coyuntura.

Relata que en varias provincias del país, los turistas están inmovilizados debido al cierre de vías. Indica que los visitantes han tenido que experimentar varias dificultades, como la pérdida de vuelos y tours, lo que los ha llevado a afrontar costos extras en estadía y nuevos pasajes. "En tres días de paro, debemos estar bordeando más de USD 100 millones de pérdida", dijo.

Sin embargo, afirma, que "el verdadero problema no es el presente, sino a seis meses, cuando los mayoristas internacionales nos ven como un país muy desordenado, un destino muy complicado y ya no van a querer trabajar con nosotros. La imagen de Ecuador como destino turístico nos llevará meses volver a recuperar", señaló.

García indica que ya ha recibido llamadas desde operadoras turísticas internacionales para cancelar paquetes hacia Ecuador. Por ejemplo, 150 pasajeros españoles que llegarían a Ecuador en febrero decidieron cambiar su destino; desde Inglaterra ya preguntan por la devolución de su dinero; y a los turistas de Estados Unidos les preocupa su seguridad.

Paro nacional, a puertas de un feriado

"Habrá feriado pero no habrá turismo", sentenció García al preguntarle sobre cómo se ve el panorama frente al próximo feriado del 9 de octubre, el cual se cumplirá el viernes 11 de octubre.

Explica que un feriado de tres noches nacional significa un movimiento de entre 50 a 60 millones de dólares, como dinamización de economía local. "El verdadero ingreso viene del exterior, divisa fresca que ingresa al Ecuador y bordea los 1.500 millones de dólares, ya que cada visitante invierte entre 1.000 a 1.200 dólares por estadía, aproximadamente. Es lo que estamos dejando de percibir debido a estos últimos acontecimientos", señaló.

El sector espera más promoción

El representante de Fenacaptur indicó que se requerirá que el Gobierno Nacional invierta en cambiar esa imagen que se ha visto desmejorada estos días del paro. "La inversión en promoción turística no se ha visto en más de 4 años, desde la última vez que se proyecto un video de All You Need is Ecuador en el Super Bowl en 2015. De ahí se apagó", indicó.

Además, indicó la falta de atención del Estado hacia este sector. "El turismo es el tercer ingreso de divisas para el país, genera empleo y cada vez estamos luchando por ser más sostenibles, pero el Estado no nos toma en cuenta", dijo.

Colombia recibía menos turistas que Ecuador hace doce años, ahora recibe 4,5 millones de turistas, lo mismo que Perú por sobre los 4 millones, Chile más de 6 millones, y Ecuador sigue marcando el paso entre el millón y millón y medio, no hay cifras claras pero tampoco hay aportes claros para la actividad.

"Esperamos que llegue la calma y que se logren acuerdos ante esta situación del paro, pero el gran problema es la imagen, la cual es difícil de recobrar", culminó.

Cien turistas conformes, representan dos más que llegan; dos turistas inconformes, son 100 menos para el país, sentenció.