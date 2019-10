Protestas en Ecuador: Tres policías fueron liberadas tras ser retenidas en el Parque El Arbolito

La mañana de este 8 de octubre, tres policías fueron liberadas tras ser retenidas en el Parque El Arbolito, ubicado en la avenida 6 de Diciembre y Tarqui. Desde la noche de ayer, grupos indígenas llegaron al sitio para movilizarse hoy hacia el Palacio de Carondelet.

De acuerdo con un video que ha circulado en redes sociales, las tres funcionarias fueron retenidas por los manifestantes durante 15 minutos.

#URGENTE #ATENCIÓN #Ecuador En los alrededores del parque, El Ejido (Quito) 3 servidoras públicas (Policías) son retenidas y obligadas a marchar junto a los manifestantes…#ParoNacionalEC #Quito pic.twitter.com/2DKKIGqAXC — FABIAN GAVILANEZ (@fichirilos) October 8, 2019

En las imágenes se observa que las uniformadas marcharon con los grupos indígenas en los alrededores del Parque El Ejido.

Desde la noche de este 7 de octubre, los grupos indígenas llegaron Parque El Arbolito y hasta el momento de esta publicación están concentrados en el lugar para movilizarse hacia el Palacio de Carondelet.

Ayer fueron liberados los militares que estaban retenidos por grupos indígenas, y campesinos detenidos por uniformados en Imbabura. Siete comuneros fueron intercambiados por cuatro militares que fueron retenidos este fin de semana, durante las manifestaciones efectuadas en la localidad de La Esperanza, provincia de Imbabura.

Trasladan sede del Gobierno

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decidió trasladar la sede del Gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, luego de que este lunes se presentaran fuertes protestas cerca del palacio de Carondelet y culpó a su antecesor, Rafael Correa, de un intento de "golpe de Estado".











En un mensaje a la nación por radio y televisión, Moreno, acompañado del vicepresidente Otto Sonnenholzner, y del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, anunció que el traslado de las operaciones del Gobierno a esta ciudad se deben al asedio de los manifestantes en Quito.

"Me he trasladado a Guayaquil y he trasladado la sede del Gobierno a esta querida ciudad de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen", añadió el gobernante al asegurar que lo que ha sucedido en el país en los últimos días "no es una manifestación de protesta frente a una decisión del Gobierno".

