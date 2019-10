Lenín Moreno: “No he pensado renunciar a la Presidencia, por qué, si he tomado las medidas más adecuadas”

El primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, durante una entrevista con Janeth Hinostroza (periodista de Teleamazonas) se pronunció sobre los seis días de paro a nivel nacional.

En primera instancia, Moreno, aclaró que se ha trasladado a Guayaquil para ejercer sus funciones con más tranquilidad. Esto en respuesta a las manifestaciones que ocurren en la capital.

El primer mandatario, aseguró que “no es posible derogar la eliminación a los subsidios de los combustibles”

¿De que manera ayudará a los más pobres respecto al incremento de la tarifa del transporte?

“Ya lo estamos haciendo, nosotros hemos determinado ampliar el valor del bono, USD 15. Para que de esta manera se compense lo que gastan en transporte”.

“No he pensado renunciar a la Presidencia, si he tomado las medidas más adecuadas”. “Debemos estar a la expectativa de los correistas, para hacerlos pagar por lo que están causando ahora y lo cometidos ayer (década de Gobierno de Rafael Correa)”. “Los ecuatorianos han quedado curados de ese atraco llamado socialismo del siglo 21. Hemos puesto una política de diálogo”, fueron las frases que acotó el Presidente del Ecuador.

¿Qué se piensa hacer con los ahorros de los subsidios?

Es un ahorro que no solamente va a permitir subsidiar a los más pobres, también tratará de tapar el enorme hueco fiscal que generó la década pasada.

Estamos avanzando a pasos agigantados hacia la prosperidad, señaló Moreno

"Decreto 888, trasladar la movilidad y Estado de Excepción ha logrado frenar la movilización bastante. Un mensaje de paz, un mensaje de mano extendida para los hermanos indígenas. No conversaremos con los que se robaron la patria", agregó.

Eliminación de sueldos vitalicios para expresidente y exVicepresidentes

"A mí francamente no me preocupa, desde muy pequeño he trabajado y se perfectamente como hacerlo". Me da mucha pena que se tome esta consideración, porque algunos ya no están en edad para poder mantenerse, finalizó Lenín Moreno, presidente de la República del Ecuador.

Te puede interesar