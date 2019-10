Paro nacional: Ministro de Defensa advierte que no se debe provocar ni desafiar a los militares

La noche del domingo, 6 de octubre, hubo cadena nacional. Ahí,Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa, aprovechó para transmitir a los militares un mensaje del presidente Lenín Moreno.

Jarrín explicó que las Fuerzas Armadas son cautelosas pero pidió que no se las desafíe ni se agreda a los militares. Pues "tienen derecho a la auto defensa como cualquier ciudadano".

No se provoque a la fuerza pública, no la desafíen, no hay que agredir a los militares”