Quito: lunes 7 de octubre no rige el “Hoy No Circula”

El Municipio de Quito informó que la medida de restricción vehicular “Hoy No Circula” no se aplicará el lunes 7 de octubre. Este anunció responde al Estado de Excepción que emitió el Gobierno Ecuatoriano el 3 de octubre.

Según el artículo del Decreto 884, el estado de excepción regirá durante sesenta días a partir del decreto; por esta misma cantidad de días no se aplicará el hoy no circula. El “Hoy No Circula” empezó a regir en la capital e los ecuatorianos desde el lunes 9 de septiembre del 2019.

La medida reemplazó al “Pico y Placa”, para ampliar a 15 horas diarias la restricción vehicular por número de placas; desde las 05:00 hasta las 20:00 (lunes a viernes).

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo se refiere al Estado de Excepción en todo el territorio Nacional. Esto a razón de las protestas y hechos que se han registrado en el país. Esto ha impedido la normal movilización de los ciudadanos y ha provocado la suspensión de clases y la medida de restricción vehicular en Quito.

"Tal situación requiere de intervención emergente a fin de precautelar la seguridad y los derechos de las personas", reza.

En el segundo punto se dispone la movilización en todo el territorio nacional, de tal manera, que todas las entidades de la Administraciones Pública Central, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional coordinen esfuerzos en el marco de sus competencias con la finalidad de ejecutar las acciones necesarias para mantener el orden prevenir acontecimientos de violencia.

Te puede interesar