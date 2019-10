Exigen diálogo con el Gobierno para liberar a 47 militares retenidos en Alausí

La mañana del sábado 5 de octubre se registraron enfrentamientos entre habitantes de la comunidad de Nizag, Alausí, y Fuerzas Militares. 47 uniformados han sido retenidos por los comuneros, por la manera que han sido tratados.

"Están detenidos los militares y no se los soltará hasta que el Gobierno no se pronuncie. El Gobierno es un inepto que no puede gobernar, que solo ha gobernado por los ricos, no por los pobres. Lo que pedimos es que retiré el decreto del pasado 1 de octubre (medidas económicas)", señaló José Romero, dirigente de Alausí.

Los comuneros exigen diálogo para liberar a los miembros de las Fuerzas Militares. Además, habitantes de la comunidad han soldado barras metálicas para impedir el paso de transportes por esta zona.

La Comunidad Nizag en Alausí, Chimborazo, está movilizada desde la madrugada de este sábado 5 de octubre en rechazo al “Paquetazo”.

El vehículo y militares retenidos permanecen en el interior de un centro comunitario. Autoridades de la Brigada Galápagos aún no se han pronunciado sobre el rescate.

Conaie

Por su parte los integrantes de La Conaie han señalado en varias oportunidades que su objetivo es llegar a Quito y que el Gobierno derogue las medidas tomadas a inicios de mes. Su paro, según los dirigentes indígenas, es indefinido.