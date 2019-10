Lenín Moreno: "Que quede claro, se eliminó el subsidio, se eliminó la zanganería"

El presidente de la República, Lenín Moreno, realizó un pronunciamiento desde el ECU 911 de Guayaquil, donde habló de las medidas económicas implementadas y se mantuvo firme en no derogar el Decreto 883 que trata sobre los subsidios de las gasolinas extra y diésel.

"No se me pida que cambie de opinión al respecto de la eliminación de un subsidio, que es nocivo para la economía ecuatoriana. Aproximadamente $60.000 millones el país ha perdido durante todos estos años. Eso no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia", dijo el Mandatario en un conversatorio en Guayaquil.

Mira su declaración:

Moreno dijo el dinero que se gana por no subsidiar las gasolinas se destinará exclusivamente a temas de seguridad, educación, salud, "tan importantes para que nuestro pueblo pueda salir adelante. Nosotros queremos entregar el Gobierno encaminado en el sendero de la prosperidad", profundizó el presidente.

"No me pidan que dialogue con los contrabandistas que se han enriquecido pasando combustibles a los países vecinos y de esa forma estafando la confianza de los ecuatorianos. Con ellos no voy a dialogar".

"Que quede claro, se eliminó el subsidio, se eliminó la zanganería. Vamos construyendo el Ecuador que todos soñamos", finalizó Lenín Moreno.

