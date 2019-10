Lenín Moreno decreta estado de excepción tras paro nacional

A las 13:22, el presidente de la República, Lenín Moreno se pronunció desde el Palacio de Carondelet donde realizó un gabinete ampliado junto a los ministros de Estado y el vicepresidente. El Mandatario confirmó que el Gobierno no cederá ni dará marcha atrás en la eliminación del subsidio pese a las manifestaciones y el paro de transporte a nivel nacional. Además, decretó el estado de excepción.

El Estado de Excepción durará 60 días.

"Quiero manifestar que todas las medidas que manifesté el martes están completamente firmes. No existe posibilidad de cambiar al menos a aquellas relacionadas con un subsidio totalmente perverso que estaba causando demasiado daño al país", dijo.

Dentro de su discurso y con el fin de precautelar el orden y la tranquilidad, el presidente de la República decretó estado de excepción por la seguridad ciudadana y sobre todo "para controlar vale recalcar a quienes pretenden imponer el caos como el mecanismo de conseguir algo. Ese tiempo ya pasó". manifestó Moreno

El ministro de Economía y finanzas, Richard Martínez, indicó en una entrevista para Ecuavisa que "esta decisión el Gobierno la va a defender" y rechazó las manifestaciones de violencia que se han suscitado este jueves 3 de octubre por el paro de transporte.

"Hoy el Ecuador está viendo cómo un grupo particular defiende sus intereses y paraliza el país", lamentó. Añadió que el Gobierno lo que está haciendo es "sincerar los precios, retirar un subsidio, un regalo que estaba haciendo el Estado".

Ante eso profundizó: "Esta decisión el Gobierno Nacional la va a defender. Una cosa son las movilizaciones pacíficas, una cosa son las protestas dentro del marco de la ley, pero el Gobierno no va a permitir el caos a costa del sacrificio de toda la ciudadanía, porque eso también genera un impacto muy fuerte en aquellas personas que no pueden movilizar sus productos o movilizarse a sus trabajos porque no hay transporte", dijo Martínez.

El ministro de finanzas, Richard Martínez, recalca que el gobierno no va a retroceder en su decisión de quitar el subsidio a los combustibles @ecuavisa pic.twitter.com/q6idE3OAVQ — Jacqueline Rodas (@JacquelineRodas) October 3, 2019

Te puede interesar: