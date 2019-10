Gobernador del Guayas advierte que se verificarán precios en los mercados de Guayaquil

Tras el anuncio de las medidas económicas por parte del presidente Lenín Moreno familias guayaquileñas decidieron hoy, 02 de octubre, acudir a varios mercados de la urbe porteña y adquirir al por mayor alimentos y bienes de consumo de primera necesidad, pues temen que en los próximos días aumente el precio de los alimentos.

Reacciones ciudadanas

“Si el combustible subirá de precio también subirá el costo de los alimentos y eso nos perjudica directamente a las familias de escasos recursos, que compramos en los mercados de la ciudad, es mejor prevenir y comprar ahora los alimentos que se mantienen los precios”, manifestó Narcisa Mina, propietaria de una peluquería en La Alborada.

“La comida ya está cara, semanalmente gasto entre $70 y $100 dólares comprando en el mercado de Sauces 9, que es un mercado donde acudimos ciudadanos de clase media baja; ahora con las medidas económicas no me quiero imaginar cuánto más tocará pagar por los alimentos”, lamentó Víctor Franco, padre de familia de cuatro menores de edad.

“El Gobierno, con esas decisiones económicas, afecta directamente al pueblo, porque si sube de precio la gasolina sube también el de la comida, subirá el costo del taxi… estamos mal como país”, cuestionó MichelleMoscol, universitaria.

Pedro Pablo Duart: "No se permitirá el abuso en los mercados"

No obstante, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, advirtió la mañana de hoy que junto a la Intendencia de Policía se verifican los precios de productos en mercados para evitar la especulación.

“No permitiremos que se perjudique a las familias, ya que estas decisiones son para beneficiar a los más necesitados”, señaló Duart.

Para el Gobernador, las medidas económicas anunciadas por Moreno, la noche del lunes 1 de octubre, son “una decisión trascendental porque nadie se ha atrevido, en casi 40 años, a eliminar subsidios al combustible”.

“¿Saben cuánto dinero ha gastado el Ecuador en la última década en subsidiar los combustibles? Más de 20.000 millones de dólares”, precisó el Gobernador.

Pero, en un sistema de libre mercado, como el que se vive en los centros de expendio de alimentos de Guayaquil –un total de 40 aproximadamente- en el que los precios los regula, precisamente, la oferta y demanda, ¿cómo se puede hablar de control de especulación si no hay una lista oficial de precios?

Para Duart, el control se hace en base a las denuncias ciudadanas, pues –aunque la autoridad no lo mencionó- no es desconocido para las familias guayaquileñas que los mercados no cuentan con lista oficial de precios.

Las medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo ya están vigentes, pues se trata de un Decreto Presidencial que, por su naturaleza, no necesita la aprobación de la Asamblea Nacional.

