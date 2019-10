Galaxy 10 lleva la creatividad a nuevos límites

Casa Cino Fabiani y Samsung presentaron Punto Ciego, un exclusivo evento en el que se mezclaron todos los sentidos en una experiencia única, con el objetivo de mostrar que la familia de teléfonos inteligentes Samsung Galaxy está también dirigida a satisfacer las necesidades de los amantes del estilo, el buen gusto y el arte, y no solo de la tecnología.

Este evento sin precedentes en la ciudad contó con un performance de jazz en vivo de Gap Quartet, al ritmo de cuyas notas el artista Apitatán realizó un Live Painting Show, inspirando sus trazos con la música de fondo.

“El Samsung Galaxy Note 10 es un dispositivo que me gusta mucho, porque me permite tener a la mano siempre una herramienta con la que puedo dibujar e intervenir fotografías” comentó Apitatán.

En sus redes sociales (@apitatan) hace gala de su talento, además enseña cómo maximizar la creatividad con los diferentes modelos del Galaxy Note, que permiten dar vida a obras únicas y espectaculares, en las cuales combina fotografía con trazo digital.

Apitatán es un maestro del S Pen, y demuestra que con este dispositivo las posibilidades de creación son infinitas.

