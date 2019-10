Caminata dio por terminada la conmemoración de la Semana Internacional de Personas Sordas en Lago Agrio

Una colorida caminata dio por terminada la conmemoración de la Semana Internacional de Personas Sordas. El evento estuvo encabezado por las principales autoridades del cantón y se realizó el sábado 28 de septiembre, en el cantón Lago Agrio de la provincia de Sucumbíos.

Este fue el Primer Encuentro Nacional que realizó en el cantón amazónico y que convocó alrededor de 600 personas sordas conformadas en 12 asociaciones de 18 provincias del país, para reunirse por doceava ocasión.

Esta importante iniciativa contó con el apoyo total del Alcalde de Lago Agrio, Abraham Freire y su esposa. Elena Tituana, presidenta de la Unidad de Acción Social.

"Agradezco y estoy orgulloso de ser la sede de este importante encuentro y nuestro Municipio se compromete a organizar estos eventos las veces que sean necesarias. Hemos capacitado a varios sectores del cantón como a nuestros taxistas, hoteleros, maestros y queremos trascender", dijo.

Añadió que: "Queremos continuar con la capacitación a los servidores policiales y es nuestro objetivo que todos los habitantes del cantón conozcan lo elemental del lenguaje de señas, asi queremos ser incluyentes, nunca estaremos solos, voy a trabajar junto a ustedes. Es mi interés como alcalde, ser una gestión incluyente", fueron las palabras expresadas por el Alcalde.





Fernando Viera, presidente de la Asociación Nacional de Personas Sordas, explicó que el objetivo de esta actividad es recordar un año más de la lucha diaria que viven este grupo de personas por salir adelante cada día, como todos los demás.

"El apoyo del gobierno y las autoridades es importante, los sordos queremos animar a que toda la comunidad, las escuelas apoyen a los sordos desde pequeños. Recordemos que la constitución garantiza el lenguaje de señas como el idioma oficial de la personas sordas. Queremos que se reforme la ley para que tanto los docentes, como las personas oyentes respeten el derecho a aprender en el idioma de señas".

Actualmente hay un gran número de sordos visibilizados, de ahí que 18 provincias del país cuentan con asociaciones, que incluyen también a padres, hijos oyentes de padres de sordos e intérpretes.

La semana internacional de las personas sordas se cumplió del 23 al 30 de septiembre y cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. En el país se realizaron varias actividades en Quevedo, Quito, Guayaquil y Riobamba.

Los intérpretes son el apoyo fundamental del sordo

Cristian Guanotasig es intérprete de lenguaje de señas y trabaja en el Municipio de Lago Agrio, dedicado a desarrollar proyectos para las personas con discapacidad auditiva.

Asegura que para hacer ese trabajo, lo más importante es tener la vocación. "Aprender el lenguaje de señas es fácil, es como aprender cualquier otro idioma, y hay que tener en cuenta que las personas utilizamos señas y gestos todos los días, entonces también es parte habitual de nuestro lenguaje".

Cristian comentó que su interés por esta actividad inició porque tenía varios amigos sordos. Además fue educador en una escuela para niños con discapacidad auditiva, una experiencia que le brindo gratas anécdotas. Una de ellas comenta, fue que una de sus alumnas le llamaba papá por el cariño que le llegó a tener.

"En lugar de llamarme por mi nombre o como profesor, me decía papá, seguramente ese cariño que uno se gana, se debe a que llegamos a saber todo de estas personas, nos cuentas sus cosas y nos convertimos en sus confidentes, además de sus intérpretes".

Los sordos son personas con un gran corazón, con mucho amor por ofrecer porque en algún momento de su vida, han sido marginadas.

El mensaje de Cristian es que no se cohiban de comunicarse, no tengan recelo de darle la mano, no importa si desconoce el lenguaje de señas, exprésele su respeto y cariño como pueda. Una simple sonrisa será importante para ellos.

