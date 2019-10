Andrea Fiallos publica fotografía sobre reencuentro con sus hijos y se defiende de acusaciones

View this post on Instagram

Durante años he sido un saco de box de Miguel Macías Ulloa, un campeón mundial de la mentira. Este sujeto ha expuesto a mis hijos mostrando un video mientras ellos gritan. .Que no querían estar conmigo, dice, fiel a su estilo, miserable y canalla. .Aquí está la verdad que el país merece saber. Estas sonrisas lo expresan todo, su verdadera tranquilidad de volver a estar en un hogar en el que los aman. .Miguel Macías y todos quienes son sus cómplices van a responder ante la justicia por su última campaña atroz de injurias en las que me sigue acusando de todo lo que su siniestra imaginación le dicta. Este tipo ha sometido a mis hijos a horas de eventos traumáticos durante los cuales, Macías les aseguró que irían a un lugar horrible, que no volverían a verme, que tenían que ser fuertes y crecer solos. Todo lo hizo en modo premeditado para sembrar el terror en ellos. Por eso lloraban. .Macías presenta mensajes que no tienen interlocutor, sin respuesta. Eso, según sus cachiporreros, es "prueba". .Macías, insiste en que he abusado de mis hijos, bajo el argumento de "porque lo digo yo". Esa es su "prueba", el relato de un sujeto investigado por delincuencia organizada. Ya le tocará su momento para responder por todos sus delitos. .Gracias a la Fiscalía, de modo especial al Abogado Errol Elizalde, al doctor Franklin Saltos Haon, a la Ministra María Paula Romo y a los Jefes de la Policía por su ayuda. Gracias a las decenas de miles de personas que me apoyan en esta lucha. .No soy una delincuente, cada centavo me lo he ganado en forma lícita, sin robarle a campesinos, sin perjudicar al estado, sin saquear millones de fondos públicos para repartirme con mafiosos extranjeros. .No soy mala madre porque lo dice un infeliz que me golpeaba, que me encerró en un baño apuntándome con una pistola y porque algún juez sin vergüenza con la complicidad de un fiscal así lo decía. .Gracias a mis abogados por acompañarme incondicionalmente en esta lucha, pero sobretodo gracias a Dios por ayudarme a mostrar la única verdad.