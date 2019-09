Los requisitos para viajar a los países miembros de la zona Schengen

La eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos sería el gran paso para afianza la buena relación que existe actualmente entre nuestro país y la comunidad europea. El acuerdo comercial, firmado hace dos años, y el actual contexto político, jugarían como factores principales para que los ecuatorianos viajen sin visa a Europa.

Viajar a Europa por primera vez genera grandes dudas: ¿Qué documentos necesito para cruzar la frontera? ¿A qué se refieren con prueba de fondos? ¿Cuánto tiempo me puedo quedar? ¿Tengo que tener todo reservado? ¿Es indispensable contar con un seguro médico? ¿Cuáles son todos los requisitos para viajar a Europa?

La zona Schengen comprende a veintiséis países de Europa donde podemos circular por ellos sin la necesidad de pasar por migraciones una y otra vez. Esto quiere decir que si entramos a Europa por España, por ejemplo, podemos seguir viaje por cualquiera de todos los países miembros por un período de 90 días.

Países miembros de la zona Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Suecia y Suiza.

¿Cuáles son los requisitos para viajar a Europa (zona Schengen)?

Independientemente de que se necesite visa o no, existen una serie de documentos imprescindibles al momento de viajar. Puede que el oficial de migraciones los pida como puede que no, pero es nuestra responsabilidad tenerlos al momento de cruzar la frontera.

Pasaporte en regla

Para poder viajar a Europa es necesario contar con un pasaporte que tenga una vigencia mínima de tres meses posteriores al momento de la finalización del viaje. Esto quiere decir, si piensas viajar entre el 1 al 30 de octubre, su pasaporte no se puede vencer antes del 30 de enero del 2020.

Pasaje de ida y vuelta

Esta de una de las reglas más controversiales y de las que más dudas presentan. ¿Y si quiero viajar sin tiempo de retorno? ¿Y si de Europa quiero seguir viaje por Rusia? No importa, para ingresar al espacio Schengen es necesario que tengan un pasaje de salida.

Eso no quiere decir que el pasaje tenga que ser de regreso a su país de origen. Si tienen un pasaje a otro país dentro de Europa que no forme parte del acuerdo o de otro continente, no hay ningún problema. Lo que no pueden hacer es ingresar sin ningún billete de salida.

Reservas

Se las pueden pedir al momento de embarcar (según la aerolínea) o al cruzar migraciones. Lo importante es tenerlas, y que las reservas sean consistentes con el plan de viaje que ustedes presentan. Si en su itinerario dice que van a pasar tiempo en las Islas Canarias, por ejemplo, necesitan una reserva de hoteles en Lanzarote o en alguna otra ciudad de las islas.

¿Y si no quiero tener todo organizado? Lo mejor en ese caso es asegurarse de que las reservas sean cancelables, para poder presentar todo prolijo y luego manejarse libremente el resto del viaje.

Prueba de fondos

El espacio Schengen requiere una solvencia de 65 euros (USD 71,20) por cada día de viaje. Sin embargo, no todo ese dinero tiene que ser en efectivo. Copias de resúmenes bancarios, cheques de viajero o tarjetas de crédito sirven para demostrar solvencia.

Seguro médico

Es otro de los imprescindibles. Para entrar en el espacio Schengen es necesario contar con una asistencia que cubra al menos 30 mil euros (USD 32 854,74). El requisito se pediría debido a los costos sumamente altos en los servicios médicos.

En 2020 se podría eliminar la visa Schengen para los ecuatorianos, según el canciller José Valencia El Canciller José Valencia, ofreció detalles de la visa Schengen para los ecuatorianos en una entrevista radial. Aseguró que el Gobierno nacional ya ha iniciado la implementación del pasaporte biométrico

Otros consejos:

Sé que esto es muy subjetivo, pero la experiencia dicta que una buena presencia es indispensable. La entrada a un país no es lugar para levantar banderas ni principios: lo más recomendable es ir bien vestidos, con una actitud positiva.

Lleven todo a mano, impreso y por duplicado. Es normal estar nervioso ante estas situaciones. Por eso lo mejor es tener todos los documentos en un mismo lugar, y mantener la calma.

No se fíen. Aunque los foros estén llenos de gente diciendo que no les pidieron nada, está en el criterio de cada oficial hacer valer el derecho de solicitar la documentación. Mejor imprimir papeles de sobra que tomarse un vuelo de regreso a casa.

El Espacio Schengen abarca la mayoría de los países europeos, a excepción del Reino Unido y países como Rumanía, Bulgaria, Croacia, Chipre e Irlanda, que pronto formarán parte del acuerdo.

Sin embargo, hay países que no forman parte de la Unión Europea, como Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, aunque pertenecen al espacio Schengen.