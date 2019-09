AMT amplía el control de movilidad a ciclistas y peatones

El director de la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito (AMT), Danny Gaibor, confirmó que se amplió el control de movilidad a motociclistas, ciclistas y peatones, es decir a "todo quien infrinja la Ley de tránsito".

“He dado la disposición a todos los agentes de tránsito de que ubiquen no solo a quien está hablando por teléfono al volante, sino al mal estacionado, a quien no usa el cinturón, a quien no tiene extintor cargado, y a todo quien infrinja la Ley de tránsito”

¿Cómo cobrar al peatón y ciclista? Gaibor mencionó que hasta el momento se está trabajando en la creación de una ordenanza para que la multa sea cobrada en una planilla de luz, o del agua o en el impuesto predial

¿Cuáles son las principales contravenciones para que puedan multar a un peatón?

Si un peatón cruza la calle por una zona no segura, es decir no por el paso peatonal, si pasa intempestivamente por la calzada. si cruza cuando el semáforo está en verde para los vehículos, podrá ser sancionado con el 5% de un Salario Básico Unificado, esto equivale a $19,70.

Además desde el martes y miércoles pasado, los agentes civiles de tránsito empezaron a sancionar a las personas que están hablando por teléfono o con el celular en la mano mientras conducen.

La multa por usar el celular es el 10% del SBU y 3 puntos menos en la licencia. Llevar el celular en la mano es una contravención que se sanciona con el 15% del SBU y 4.5 puntos menos en la licencia.

Otra contravención común es conducir con la licencia caducada. Los datos de la AMT indican que desde enero a julio de este año, se emitieron 14 715 infracciones por esa causa.

Otra muy común es el mal estacionamiento, que de hecho ha estado en tendencia en redes estas semanas. Se han registrado 8.433 contravenciones.

La AMT se encuentra revisando que los conductores utilicen el cinturón de seguridad incluso en los asientos traseros; también el labrado en las llantas y que las luces estén en buen estado; los vehículos deben tener el extintor y respetar el "Hoy no circula".

Te puede interesar:

Te dejamos en video: