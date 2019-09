Alexis Mera negó intento de fuga y de supuesta fiesta de cumpleaños con alcohol

La tarde del miércoles 18 de septiembre volvió viral en redes sociales el hecho que Alexis Mera celebró el 14 de septiembre su cumpleaños con música, whisky y 20 invitados. Estos se habría realizado a pesar que el exsecretario jurídico del régimen de Rafael Correa se encuentre en arresto domiciliario.

Además, se hizo referencia a un intento de fuga por parte del exfuncionario, él negó tal acusación a través de un comunicado. El pasado miércoles la Fiscalía del Ecuador ratificó las medidas cautelares contra Mera.

En una audiencia previa, Alexis Mera, solicitó que se le levante el arresto domiciliario a cambio del pago de una fianza, pero la Jueza no le concedió ese pedido por considerarlo improcedente.

La Magistrada señaló que esta decisión fue tomada con el afán de precautelar el principio de inmediación y garantizar que los procesados asistan a las siguientes etapas, el posible cumplimiento de una pena y reparación integral al Estado, en calidad de víctima.

“He demostrado que voy a enfrentar a la justicia de todas las infamias que han inventado en mi contra, por lo que no pienso abandonar el país jamás”, señaló Alexis Mera.

“Esa es la principal razón por la que solicité la revocatoria de mi arresto, unido a que jamás recibí dineros de campaña electoral, razón por la cual no se han encontrado pruebas en mi contra, que no sea la versión desesperada de una reo, ahora convertida en víctima, que falsifica un diario y cuyo contenido no se ha verificado en mi caso, porque son viles mentira”, añadió el exsecretario.

"Es falso que me he querido fugar, y está demostrado en el proceso que aquello fue inventado perversamente por el Gobierno y también que he efectuado una fiesta de cumpleaños en mi casa. No tengo ánimos de hacerlo cuando sé que se pretende torcer a la justicia para encerrarme en una cárcel”

“No más de 20 personas me acompañaron a apagar una velas, en este momento difícil que estoy pasando, demostrando su solidaridad y afecto”, puntualió Alexis Mera.