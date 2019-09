María Mercedes Cuesta se pronuncia sobre su ausencia en la votación de las reformas al COIP

Durante la jornada del martes 17 de septiembre en la Asamblea, los legisladores votaron por las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). Entre los ausentes estuvo María Mercedes Cuesta, quien buscaba que se despenalice el aborto por violación.

Con 65 votos a favor y 59 en contra no se aprobó la despenalización al aborto por violación en el Ecuador. María Mercedes Cuesta no estuvo presente en esta jornada, a pesar de haber sido ella una de las promotoras principales de que se legalice esta reforma en particular.

Sin embargo, este miércoles, la asambleísta explicó la razón de su ausencia. A través de un comunicado, ella señaló que debido al cambio de fechas y a una cita médica, no pudo asistir.

Quiero decirles que comuniqué con anticipación que debía atender una situación de salud que llevo posponiendo".

A continuación está el comunicado completo.

La norma rige en el Código Orgánico Integral Penal desde el 2014, cuando fue aprobado por el Gobierno de Rafael Correa.

