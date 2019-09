Primera semana de 'Hoy No Circula' ¿Qué nos deja esta medida de restricción vehicular?

Este 16 de septiembre de 2019 se cumplió una semana desde que inició 'Hoy No Circula' y las autoridades dieron los primeros resultados de la medida de restricción vehicular para la repavimentación de más de 110 kilómetros de vías en Quito.

Según el balance, los efectos han sido favorables. De hecho se aseguró que se ha incrementado la velocidad en las calles de la ciudad permitiendo que el tráfico fluya de mejor forma, entre otras cosas.

Sin embargo, todavía existen discrepancias entre los ciudadanos sobre la medida 'Hoy No Circula', que se pueden evidenciar en las opiniones generadas en las calles y en redes sociales.

De acuerdo con Fernando Pazmiño López, Gerente de Obras Públicas, era necesario extender el horario de la medida de restricción vehicular (de 05:00 a 20:00) para enfrentar el proceso de repavimentación integral.

"No era posible repavimentar con el horario del 'Pico y Placa' (07:00 a 09:30 y de 16:00 a 19:30) porque desde las 05:00 abastecemos todos los frentes con el equipo y el material. Ya a las 07:00 arrancamos, una vez que las máquinas están listas con los materiales requeridos", dijo Carrión.

Pazmiño destacó además que sí se ha observado mejor movilidad en la ciudad, lo cual les permite trabajar de forma más óptima y cumplir el cronograma. El plan de repavimentación tendrá una duración de ocho meses, tal y como se dijo desde el anuncio.

De hecho, el Gerente de Obras Públicas aseguró que sí se va a cumplir con el tiempo establecido de los trabajos de repavimentación.

Una vez que estos concluyan, a mitad del proceso de esta primera parte, las autoridades realizarán una investigación sobre la situación de otras vías importantes de la ciudad para llevar a cabo un segundo programa.

Por su lado, Fernando Carrión Mena, asesor del alcalde Jorge Yunda, opinó que si no se extendía el horario de la medida de restricción vehicular "se iba a generar una mayor cantidad de problemas para el flujo normal".

Para Carrión, los primeros resultados de la aplicación de la medida de restricción vehicular son favorables. "Una vez que finalicen los ocho meses se va a generar una mejor circulación del transporte".

A juicio del profesor Carrión, si se mantenía el horario anterior para la repavimentación no se iba a cumplir con el tiempo estimado.

Añadió que la medida de restricción vehicular no se aplicó solo en los puntos de repavimentación, porque "Era muy difícil controlar avenida por avenida. Lo que se ha hecho es lo que tenía el sistema anterior".

"Analicemos a quién afecta el 'Hoy No Circula', viendo la estructura de viajes que tiene Quito: El transporte en buses convencionales más o menos moviliza el 62% de los viajes de la ciudad; y con menos de 3.000 vehículos. El 22% de los viajes se moviliza con 600.000 vehículos. Y, lo que se tiene es una movilización del 15% de forma peatonal. Esto quiere decir que se está afectando a este 22%, lo cual es una cantidad minoritaria y no le perjudica en su totalidad, si no día por día", concluyó Carrión.