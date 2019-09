Ministros discrepan sobre permiso a venezolanos en tránsito

El canciller José Valencia y la ministra del Interior, María Paula Romo, discreparon este jueves sobre la aplicación de una medida para que los ciudadanos venezolanos sin visa, ingresen a Ecuador, o crucen en tránsito hacia otro país.

Estamos revisando pero, en este momento, sin visa no se entra al Ecuador", manifestó María Paula Romo en una rueda de prensa en la ciudad de Tulcán, en la frontera con Colombia.

Romo explicó que el requisito de "visado humanitario" que entró en vigor el 26 de agosto por decreto presidencial, sigue vigente y que Ecuador estudia excepciones como la de viajeros en tránsito que pasan por un aeropuerto.

La pregunta es cómo se activa ese mecanismo cuando es tránsito terrestre. (Y no entrará en vigor) mientras no (lo) tengamos claro, hasta no poder establecer un mecanismo claro para que eso se aplique", aseveró.

Según la ministra, la excepción anunciada a Efe en la víspera por Valencia, no está habilitada, lo que "se puede constatar en el puente: si no tienen visa no pueden entrar".





Publicidad





El canciller había asegurado que "el único requisito" para acceder a un "permiso de transito" de 10 días "es que la persona interesada en obtenerlo presente una visa válida al país al cual se está dirigiendo".

Un planteamiento que reiteró ante los medios a la salida de un seminario que organizó la Cancillería sobre "Ciencia, diplomacia y el tratado de Prohibición completa de ensayos nucleares".

El permiso de tránsito permite que los ciudadanos venezolanos con visas válidas para otros países puedan llegar a esas otras naciones. No es un permiso para permanecer en Ecuador", dijo el canciller.

Y aclaró que la Cancillería ha expedido "una específica directriz recordando a las autoridades de control migratorio, conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, que los venezolanos que vayan a un tercer país y que presenten las visa de ese país pueden obtener un permiso de tránsito del Ecuador que les permita llegar".

Cifras

En los últimos dos años han pasado por Ecuador más de un millón de emigrantes venezolanos, de los cuales unos 400.000 se han radicado en el país, mientras que el resto siguieron su camino a Perú o Chile.

Sin embargo, Romo reveló que desde la aplicación de la medida "hemos pasado de 1.500-2.000 entradas diarias (de venezolanos) a 40-60", una cifra con la que coincidió Valencia.

Con información de EFE

