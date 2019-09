Por Google Earth se encontró cadaver de hombre desaparecido hace 22 años

Google Earth otra vez ayudó a descubrir un caso. Esta vez, encontraron a un hombre que estaba desaparecido hace ya 22 años.

El cuerpo corresponde a William Moldt, quien en 1997 desapareció en Florida, Estados Unidos. El día que desapareció, él habría salido a tomar con sus amistades, así le dijo a su novia.

Luego, él, un agente hipotecario de 40 años, llamó a su novia. Ahí le dijo que estaba de regreso a casa, pero jamás llegó.

Después de eso, no se supo nada de él, hasta que 22 años después fue encontrado. Todo gracias a un hombre que vivió hace un tiempo en el complejo residencial The Grand Isles, él por curiosidad quiso ver por Google Earth cómo estaba el lugar. Fue entonces cuando se percató de un extraño objeto en el agua.

Justamente se fijó en una laguna, pues ahí estaba un automóvil sumergido. Inmediatamente, llamó a un propieatrio cercano y fue cuando usaron un dron para mirar desde arriba.

Después de eso, se contactó con la policía para contar lo que encontró. Horas después, se confirmó la noticia. La Oficina del alguacil del condado de Palm Beach dio más detalles:

Google Earth and a personal drone uncovered the remains of a missing person since 1997. pic.twitter.com/ePWKtdWDwn

— PBSO (@PBCountySheriff) September 12, 2019