Guayaquil: Estudiantes encuentran USD 49.750 y son acusados de robo por no devolver el dinero

Encontrarse en la calle un bolso con 49.750 dólares y quince cheques (producto de un asalto) y no haber devuelto los valores completos a la Policía, llevó a Sergio Francisco Z. V., Geraldine Madelaine C. C. y a Andrés Jairo M. P. a estar involucrados en el presunto cometimiento de un delito de robo. Sucedió en Guayaquil.

¿Cómo sucedieron los hechos?

La mañana del viernes 6 de septiembre, tres sujetos en motocicleta robaron un bolso a su propietario, quien pretendía depositarlos en el banco de la avenida 9 de Octubre y Los Ríos, en el centro de la ciudad.

Para despistar, los asaltantes lanzaron el bolso con dinero debajo de un vehículo y huyeron.

Luego, un estudiante de enfermería que observó la actitud del delincuente, tomó la maleta y también desapareció del lugar.

Tras conocer lo que había en el interior, el joven le habría pedido a una compañera que le “tenga” parte del dinero y ella a su vez lo distribuyó con un tercero. El hecho motivó un despliegue de seguridad para hallar a todos los sospechosos.

El fiscal Yeferson Caicedo narró en audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos que con la aprehensión del estudiante se recuperó una parte del botín.

Después se ubicó a la mujer y a su cómplice, quienes tenían en su poder una cantidad importante, aunque faltaban aproximadamente mil dólares.

Mientras que uno de los asaltantes, Flavio Daniel F. R., que habría apuntado a la víctima con un arma de fuego, fue hallado cerca del lugar de los hechos, merodeando por la zona.

Ante el juez de Garantías Penales, José Ortega Cadena, el Fiscal expuso, como elementos de convicción.

“Hay suficientes indicios que determinan la presunta participación de los detenidos en el delito de robo. Posteriormente, en la etapa de instrucción fiscal se profundizará la investigación”, explicó el agente fiscal.

El juez dictó prisión preventiva contra Francisco Z. V., Geraldine Madelaine C. C., Andrés Jairo M. P., y Flavio Daniel F. R., por el presunto delito de robo, tipificado en el artículo 189 del COIP y sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.

