Santiago Cuesta presentó su renuncia al gabinete de Lenín Moreno

Este lunes 9 de septiembre, por la noche, el Consejero de Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimización del Estado, Santiago Cuesta Caputi, presentó su renuncia. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales.

A mis amigos que me siguen por Twitter y a los que no los son, les comunico que el día de hoy he presentado mi renuncia al Presidente Moreno, para mi ha sido un privilegio y un honor haber podido trabajar con un gran ser humano y amigo, señaló a través de Twitter.

Además, Cuesta también envió un mensaje a sus enemigos: "A mis detractores les digo adiós".

El cargo como consejero presidencial fue desempeñado por Santiago Cuesta desde mayo del 2018. Él fue designado a su labor a través del Decreto Ejecutivo 417.

