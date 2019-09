Corazones Azules: ¿Por qué usar zapatos diferentes este 18 de septiembre?

Corazones Azules Ecuador promueven la campaña de “No más corazones perdidos en las vías”, y para ellos invitan a los habitantes del Ecuador usar zapatos diferentes este próximo 18 de septiembre del 2019.

El 95% de los accidentes de tránsito se producen por una falla humana. Mediante las estadísticas registradas se determinó que el elemento humano, es el principal responsable en los accidentes.

Por ello para reducir los índices se estableció un plan para crear una verdadera cultura vial, así la norma general para los conductores, peatones y pasajeros sea el respeto a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y sobre todo a la vida propia.

No es justo que nuestros jóvenes no tengan acceso a Educación Vial y que los accidentes sean la primera causa de muerte para ellos. ¡Que no se apaguen más corazones!, señaló el actor ecuatoriano Raúl Santana quien interpreta a "Chichico" en el canal de YouTube, Enchufe.tv

Corazones azules tiene un plan para evitar muertes en la vía.