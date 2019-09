Padres que violaron y asesinaron a niña de 4 años reciben 88 años de prisión

Yadira N. Y Pablo N. Fueron condenados a 88 años de prisión por haber violado y golepado sin piedad, hasta provocar la muerte de la niña de cuatro años. Los mayores actuaron de está manera después que la niña se habría orinado en la cama y lloraba.

El cuerpo de la infante fue encontrado en una manta con una camiseta verde y unas calcetas rojas en el Bordo de Xochiaca. Debido a este último elemento de ropa se denominó al caso “Calcetitas Rojas” que se dio e impactó a la comunidad mexicana en 2017.

La víctima de violación y homicidio no tenía acta de nacimiento, por ello la niña fue registrada como Guadalupe Medina Pichardo. El video donde ella aparece pidiendo comida en Diciembre del 2016 se hizo viral después del atroz hecho cometido contra ella.

Ahora, los responsables han sido detenidos, pero esto no fue nada fácil para las autoridades. La hermana de Yadira, ayudó a que el hecho no se mantenga impune, mientras que Frida Guerra fue la activista y periodista que no descansó hasta que se haga justicia.

Guadalupe Medina Pichardo / Internet

"Se hizo justicia y me da gusto por la niña. Pero, me duele mucho que mi hermana no supo defender a su hija de su pareja, que era un hombre muy violento" es lo que menciona la tía de 'Lupita' en una entrevista con la cadena de noticias BBC Mundo.

"Yo le dije que si no podía con la niña, me la dejara y que la viniera a visitar. Pero me dijo que iba a cambiar y que se iba a portar bien y se la llevó".

Otras familias también quisieron hacerse cargo de la niña, pero ella no lo permitió.

"Él se merece esta condena. Ella también por no decir nada, por no pedirnos apoyo", dice Marina.

El padrastro de Guadalupe tenía antecedentes penales por violar a la hermana de la niña. Los hermanos de “Lupita” podrán culminar sus estudios gracias a una beca que les brindó por parte del gobierno mexicano.

