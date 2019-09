Jorge Glas envía un manifiesto a pocas semanas de cumplir dos años en prisión

La mañana de este domingo 8 de septiembre el expresidente del Ecuador, Jorge Glas, emitió un manifiesto donde su principal mensaje es pedir justicia. Además, señala que en su manifiesto realizado en 2017, todo lo que el auguraba se ha cumplido.

"Les escribo esto desde una prisión, en los momentos más oscuros de mi vida y de la historia de la Patria. Estamos a pocos días de cumplir dos años de prisión. Por venganza y odio, me trajeron a esta prisión, las más peligrosa de todas, para humillarme y poner en riesgo deliberadamente mi vida", comienza el manifiesto.

Glas destaca que su espíritu es inquebrantable y hace hincapié en una persecución política por el actual gobierno. Él invita a todos estar unidos y agradeció el apoyo brindado durante este lapso de tiempo que ha permanecido detenido.

"Mi familia ha sufrido mucho, y sigue sufriendo. Durante mi prisión he perdido tres tíos y a mi querida suegra. Es muy duro no poder enterrar a tus seres queridos, pero también se que me cuidan desde el infinito".

Jorge Glas ingresó a la Cárcel nº4 en Quito el 2 de octubre del 2017, desde dónde dijo que demostraría su inocencia. El exmandatario está relacionado con la trama de corrupción de la constructora Odebrecht, en las que se detectaron pagos a funcionarios y sobreprecio de obras energéticas.

Además de cohecho y peculado, Jorge Glas es investigado por delincuencia organizada. El 21 de octubre del 2018, Glas fue traslado al Centro de Rehabilitaciión ubicado en Latacunga, dodne permanece hasta la actualidad.

Jorge Glas, comunicado / Twitter

