Taxistas prevén marchar el 9 de septiembre hasta el Municipio de Quito contra el 'Hoy No Circula'

Los taxistas de la Capital tienen previsto marchar el lunes 9 de septiembre de 2019, hasta el Municipio de Quito, en rechazo a la medida 'Hoy No Circula'. Así lo informó a METRO ECUADOR Carlos Brunis, presidente de la Unión de Taxistas de Pichincha.

"No solo haremos presencia en la Alcaldía de Quito. También estarán más compañeros en otros puntos de la ciudad, donde podrán reclamar sus derechos, los cuales no se pueden vulnerar por el 'Hoy No circula"", dijo Brunis.