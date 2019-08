Viral: El origen del meme del gato en la mesa

En Facebook, Twitter e Instagram se ha viralizado un meme que tiene eufóricos a los usuarios de la internet. Una mujer gritando y del otro lado un gato consumiendo una ensalada permite que las personas reclamen un hecho y el otro responda de manera despectiva o sarcástica.

Según la página Know Your Meme, esta imagen tiene le título de Woman Yelling at a Cat (mujer gritando a un gato), y está conformado por la captura de pantalla de Taylor Armstrong y Kyle Richards, dos integrantes del elenco de la serie The Real Housewives of Beverly Hills.

Mientras que del otro lado aparece un gato blanco de aspecto confundido detrás de un palto de comida, el cual fue identificado como Smudge the Cat. La imagen del felino fue publicada el martes 19 de junio del 2018.

Tan grande fue la popularidad de la imagen que se creo un usuario con la cuenta Smudge_lord, dedica al famoso gato. Pero el origen de la imagen se debe al usuario de Twitter @missingegirl quien realizó esta fusión. Y fue el usuario de Reddit Pepetual Winter quien creó el primer meme, obteniendo más de 310 votos favorables en un solo mes.

Ecuador usará 300 memes para promocionar el turismo en el país Rosi Prado de Holguín, ministra de turismo, explicó que esta iniciativa necesita de la colaboración de la ciudadanía.

Ahora ya sabes su origen, pero lo que no podremos saber es la cantidad de ingenio que poseen los usuarios de las redes sociales para darle diferentes tintes a este particular meme.

Te dejamos algunos de los mejores memes con esta temática

Meme de la mujer que le grita a un gato / Internet

Meme de la mujer que le grita a un gato / Internet

Meme de la mujer que le grita a un gato / Internet

Meme de la mujer que le grita a un gato / Internet

Meme de la mujer que le grita a un gato / Internet

Meme de la mujer que le grita a un gato / Internet

Meme de la mujer que le grita a un gato / Internet