Johanna Cobo, ganó bono de educación sorteado por Kellogg Ecuador: “Las cosas pasan cuando uno las sueña”

El 15 de marzo de 2019, Kellogg Ecuador inició el sorteo de 5 bonos de educación de hasta cinco mil dólares por ganador. Desde ese preciso momento, la señora Johanna Cobo Páez tuvo la convicción que el premio sería para ella. Se encomendó a Dios, y lo logró.

Becas en Taiwán abre puertas al futuro de los ecuatorianos Tres exbecarios de Taiwán contaron sus experiencias en ese país y lo qué sucedió a su regreso a Ecuador. Ellos recomendaron a los ecuatorianos que estén interesados, a aprovechar este tipo de oportunidades que expanden el conocimiento en todas las áreas

A la fecha, Cobo transmite alegría e ilusión porque ahora su hijo estudiará en un reconocido colegio de Quito gracias a Kellogg Ecuador. Parte de los pilares de la responsabilidad corporativa de la empresa es la educación y el futuro de los niños del mundo.

"Las cosas pasan cuando uno las sueña". Así se expresó la madre a METRO ECUADOR cuando recibió el cheque simbólico. "Esto es una alegría total para mi familia. Nunca se imaginaron que ganaríamos y menos una beca para la institución que deseemos", añadió.

"Yo quiero ganarme la beca"

Desde que Cobo compró el cereal en el supermercado, su objetivo fue ganar. El sorteo consistía en adquirir cajas de Kellogg marcadas con la promoción. En la parte posterior del producto, los participantes llenaban un cupón recortable, llenaban sus datos personales y luego depositaban en los puntos de la Red Activa de Wester Union.

Johanna Cobo, ganó bono de educación sorteado por Kellogg Ecuador / METRO ECUADOR

Así lo hizo Johanna: Compró uno de los productos participantes (Zucaritas 300/480g, Froot Loops 230/370g, Corn Flakes 200/350g, Choco Krispis 310/550g) y cuando se terminó el cereal realizó dicho proceso. "Desde que vi la promoción dije: ‘Yo quiero ganarme la beca’. De hecho, el Choco Krispis es el favorito de la casa", recordó.

Otra anécdota que recordó la ganadora es que ella depositó el cupón justo cuando la promoción estaba a punto de finalizar (29 de abril de 2019). De acuerdo con la empresa, el sorteo se realizó el 7 de mayo de este año, con la presencia de la notaría 2da del cantón Quito.

Posteriormente, Kellogg se contactó con los ganadores y al momento ha entregado los premios de forma satisfactoria, tal como fue el caso de Johanna. "Cuando me llamaron para decirme que gané, no lo pude creer. Generalmente no contesto llamadas de números desconocidos. Me insistieron hasta el siguiente día y cuando hablé hasta lloré de la emoción".

Johanna se describió como una mujer apegada a su familia. Ella considera que las bases fundamentales ha sido el amor y el respeto. "Las primeras personas que supieron que gané fue mi papi y mi hermana. Mi madre está en el cielo y ella me concede todos los milagros", comentó.

Además del premio educativo que recibió Johanna, también adquirió las maletas que se canjeaban.

Al finalizar la entrevista, la ganadora decidió enviar un mensaje a los ciudadanos en general. "Todos deben creer y tener fe, ya que muchos son escépticos a este tipo de sorteos. Este sí fue un concurso real y no se trataba de un tema de publicidad. Mucho menos tengo un contacto en Kellogg Ecuador".

Cobo agradeció a la compañía por haberle entregado el premio que para ella y su familia es un significativo logro.

En el ámbito mundial, Kellogg trabaja arduamente para combatir el hambre y la desnutrición y parte importante de su crecimiento es la educación.

