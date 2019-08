La vocalista de Jesse & Joy denunció discriminación al tramitar pasaporte de su hija

Joy Huerta, vocalista de Jesse & Joy, hizo una denuncia a través de sus redes sociales que ha conmocionado a los usuarios. La cantautora mexicana manifestó en Twitter que fue víctima de discriminación al tramitar pasaporte de su hija.

"Mi esposa y yo fuimos a tramitar el pasaporte de nuestra hija la semana pasada. Con los papeles requeridos oficialmente y el más importante: su acta de nacimiento donde ambas aparecemos como madres". Se lee en un primer tuit.

Añadió que luego le habrían solicitado el acta de alumbramiento. "Un documento no requerido. Que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio".

Joy también llamó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México a que sensibilicen a su personal. "Pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre, no solo es insensible también discriminatorio".

Por su lado, Diana Atri, esposa de Joy, relató al medio mexicano Soyhomosensual que se trató de un acto de discriminación por ser "dos mamás".















"Nos dijeron que por ser dos mamás nuestros procesos son diferentes y que tienen que ver que no estemos en juicio, y quién es la mamá biológica. Pero si ya tenemos el acta de nacimiento, no tienen por qué estar preguntando eso".

Además, la cantante ganadora del Latin Grammy etiquetó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

De hecho, la Conapred tiene un tuit que señala que si alguna persona ha vivido un acto de discriminación por parte de una autoridad federal o persona particular puede acudir a la institución "Tenemos cinco vías legales para que presentes tu queja".

De hecho, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, también se manifestó. "Desde luego tienes razón. Como impulsor del matrimonio igualitario te aseguro nos aplicaremos para que lo descrito no vuelva a ocurrir. Gracias por publicarlo".

Si viviste un acto de discriminación por parte de una autoridad federal o persona particular puedes acudir al Conapred.

