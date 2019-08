En Graiman tienen como objetivo la innovación, y esto se ve reflejado en la calidad de sus productos.

6 razones para elegir cerámica y porcelanato

El momento de elegir los pisos y revestimientos para un espacio es crucial en una renovación o construcción, hay muchas opciones en el mercado y puede llegar a confundirte. Graiman propone un material que además de ser bonito, es fuerte, resistente y con un mantenimiento muy práctico.. Te contamos seis razones de por qué tu elección de revestimiento debe ser cerámica y porcelanato.

Durabilidad y resistencia

Mantiene su apariencia y resistencia con el paso del tiempo y resiste a cambios bruscos de temperatura, esto significa que no se quema y en caso de fuego no libera sustancias tóxicas.

Es perfecto para climas cálidos, templados y de frío extremo, no cambia su forma ni su estabilidad con la humedad.

Mantenimiento

Con nuestras actividades diarias es inevitable que se rieguen líquidos y se ensucien los espacios, al tener pisos de cerámica o porcelanato Graiman no tendrás ese estrés o preocupación.

Una superficie cerámica es extremadamente fácil de mantener, requiere un mínimo esfuerzo y la mayoría de las veces solo necesitarás agua para limpiarlo. Puedes usar cualquier detergente suave si es que prefieres y no tendrás que preocuparte por ceras para brillo o detergentes agresivos.

Resiste a la humedad, rayones y manchas de alimentos u otras sustancias domésticas.

Instalación

La instalación es muy simple y rápida, es uno de los materiales más fáciles de instalar del mercado y con los formatos grandes que están en tendencia, este proceso se agiliza incluso más ya que con una pieza se cubre una superficie mayor y el ambiente tiene menos juntas entre pieza y pieza.

Existen muchos profesionales especializados en instalación de cerámica y porcelanato en nuestro país que encuentran todos los materiales y herramientas necesarios para una correcta instalación en lugares como Centros Graiman.

Variedad de diseños

Gracias a los avances de la tecnología, se pueden encontrar muchos formatos y diseños que se adaptan a cualquier estilo decorativo, gusto o necesidad. Actualmente se puede encontrar una variedad muy grande de diseños que incluyen texturas cementadas, de materiales como madera, piedra y mármol obteniendo un acabado idéntico al de los materiales naturales, pero mejorando las prestaciones técnicas.

Esta variedad en diseños, sumada a las cualidades físicas del producto, permiten colocar cerámica y porcelanato en distintas superficies como mesones, duchas y detalles decorativos, además de pisos y paredes.

Higiénico e Hipo-alergénico:

La cerámica es un material saludable y seguro. Espacios con pisos y paredes cerámicas son más higiénicos ya que no retienen suciedad ni bacterias, además es un material que no tiene ni produce olores y es libre de plástico.

Se recomienda usar este tipo de producto en ambientes que requieren máximas cualidades de limpieza como hospitales, consultorios, cocinas y baños. Es hipo-alergénico y no retiene polvo, por lo que es ideal para proyectos con personas alérgicas o con problemas respiratorios.

Costo

La relación calidad- precio de revestimientos y pisos fabricados por empresas reconocidas como Graiman es excelente. Encontrarás un precio justo que se adapta a distintos presupuestos.