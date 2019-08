Empresas pretenderían captar ilegalmente ahorros a través de redes sociales

La Superintendencia de Bancos emitió un comunicado de alerta sobre la práctica de algunas empresas que pretenden captar ilegalmente el ahorro de los ciudadanos, cuando únicamente están autorizadas a otorgar créditos directos en la compra de productos y bienes.

Los ofrecimientos se realizan por medio de anuncios en redes sociales, correos electrónicos, portales web, hojas volantes, mensajes de WhatsApp y otros canales de difusión.

La Superintendencia recuerda que, de acuerdo con el artículo 143 del Código Orgánico Monetario Financiero, estas operaciones pueden ser prestadas únicamente por las entidades que conforman el sistema financiero nacional, previa autorización de los organismos de control.

El artículo 254, del mismo Código, prohíbe a las personas naturales o jurídicas, que no forman parte del sistema financiero nacional, captar recursos de terceros o realizar, en forma habitual, actividades reservadas para las entidades autorizadas legalmente. Tampoco podrán “realizar publicidad o uso de avisos, carteles, recibos, membretes, títulos o cualquier otro medio que sugiera que el negocio de las personas mencionadas es de naturaleza financiera.”

Las trasgresiones serán sancionadas administrativamente con una multa entre quinientos y dos mil quinientos salarios básicos unificados, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.

La Superintendencia de Bancos pide a la ciudadanía no confiar su dinero a personas o empresas no autorizadas, para no poner en riesgo esos recursos.

LISTA DE ENTIDADES FINANCIERAS AUTORIZADAS

BANCO GUAYAQUIL S.A.

BANCO DEL PACIFICO S.A.

BANCO PICHINCHA C.A.

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.- PRODUBANCO

BANCO AUSTRO S.A.

BANCO BOLIVARIANO C.A.

CITIBANK, N.A. SUCURSAL ECUADOR

BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

BANCO DE LOJA S.A.

BANCO DE MACHALA S.A.

BANCO SOLIDARIO S.A.

BANCO DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A.

BANCO AMAZONAS S.A.

BANCO COMERCIAL DE MANABI S.A.

BANCO DEL LITORAL S.A.

BANCO COOPNACIONAL S.A.

BANCO PROCREDIT S.A.

BANCO CAPITAL S.A.

BANCO PARA LA ASISTENCIA COMUNITARIA FINCA S.A.

BANCO DELBANK S.A.

BANCO D-MIRO S.A.

BANCO "DESARROLLO DE LOS PUEBLOS" S.A., BANCODESARROLLO

BANCO VISIONFUND ECUADOR S.A.

