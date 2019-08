¿Por qué Rafael Correa cambió su domicilio en Bélgica?

El abogado del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, explicó el pasado miércoles 7 de agosto las razones por las cuales su defendido cambió su domicilio en Bélgica, lugar donde reside desde el 2017.

Jarrín mencionó que no se han motivado la razones ni se han presentado evidencias fuertes como para que la Fiscalía solicite una prisiñon preventiva en contra de Correa. Además, desmintió que el expresidente se haya mudado de casa por no rendir su versión o por no colaborar en el caso Sobornos 2012-2016.

La defensa de Correa explicó que el ex Mandatario se cambió de casa en Bélgica por motivos de seguridad, donde mencionó que puede presentarse periódicamente en el consulado de Ecuador en Bruselas.









Publicidad









La fiscal general del Estado, Diana Salazar expuso por cuatro horas elementos de convicción para vincular a 22 personas al caso Sobornos 2012-2016. Además, solicitó la prisión preventiva a Rafael Correa, Jorge Glas, Walter Solís, Vinicio Alvarado y Yamil Massuh, exasesor de María de los Ángeles Duarte.

La defensa del exvicepresidente, Jorge Glas indicó que los elementos presentados por la Fiscalía "son insuficientes para solicitar una prisión preventiva". Alegó que en el caso de su defendido no existiría un riesgo de fuga pues se encuentra detenido en el Centro Regional Cotopaxi, por le delito de asociación ilícita por el caso de corrupción de Odebrecht.

Por su parte, Francisco Pesantes, abogado de Yamil Massuh, dijo a la jueza Daniella Camacho que su defendido mantiene económicamente a sus padres ya que sufren enfermedades catastróficas, presentando ambos certificados médicos. Pesantes también argumentó que Massuh tiene cuatro hijos, de los cuales dos son menores de edad y estudian en Guayaquil.

Massuh fue recientemente detenido en Huaquillas intentando salir del país, ante eso, la defensa dijo que por ningún momento su defendido intentó huir sino que estuvo en esa ciudad por motivo de negocios, ya que trabaja como comerciante.

Este jueves 8 de agosto, se reinstalará la audiencia de vinculación por el caso sobornos a las 16:00, donde la jueza de la Corte Nacional, Daniella Camacho decidirá si acepta o no la solicitud de Fiscalía sobre la prisión preventiva en contra de los mencionados.

Te puede interesar:

Se suspende audiencia del caso Sobornos 2012-2016 que salpica a Rafael Correa La audiencia del caso Sobornos 2012-2016, que salpica a Rafael Correa, se efectuará mañana a las 16:00

Rafael Correa se pronuncia sobre depósito de 6.000 dólares a su cuenta bancaria que informó Fiscalía Rafael Correa no dudó en responderle a la Fiscal Diana Salazar, tras la audiencia pública de vinculación en el caso de supuestos sobornos que salpica al exgobernante

Te puede interesar: