María Paula Romo, dispuesta a trabajar con GAD's por la seguridad ciudadana

Este jueves, en un conversatorio realizado por la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), la ministra de Gobierno, María Paula Romo, manifestó estar dispuesta a trabajar en conjunto con los municipios y el sector privado para implementar un sistema integral de seguridad ciudadana en el país.

Del conversatorio, que fue transmitido por más de 120 radios a nivel nacional, participó Kléber Chica, presidente de AER Nacional; Vicente Arroba, vicepresidente de AER Nacional; Mario Canessa, de radio Caravana; los alcaldes de Machala, Darío Macas y de Durán, Daltón Narváez; y Euclides Mantilla, representante del Alcalde de Quito, Jorge Yunda.

"Se necesita corresponsabilidad entre el Gobierno, Municipios y la parte privada para mejorar el sistema de seguridad ciudadana", dijo la Ministra, quien mencionó estar presta a firmar el convenio por el Plan Más Seguridad propuesto por la alcaldesa Cynthia Viteri.

La funcionaria acotó que tienen toda la voluntad para colaborar con todos los Municipios y por supuesto también con Guayaquil.

Romo aclaró los motivos por los cuales el Plan Más Seguridad no se concretó, indicando que no solo se necesita la tecnología para atender emergencias, sino también se requiere de estos mismos implementos para realizar operativos e inteligencia policial con la finalidad de obtener información que ayude al estado combatir al crimen. Sin embargo, dijo que la firma del plan no esta descartada.

Asímismo, María Paula Romo expresó que su cartera de Estado y la Policía Nacional buscan implementar una Política Nacional de Seguridad, que abarque temas como enfrentar el crimen organizado, los delitos transnacionales y la colaboración internacional.