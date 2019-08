WALL-E, Mini Espías, Victorius, Avatar, y otras series “desaparecerán” de Netflix en Agosto

Netflix se ha caracterizado por ser la plataforma de streaming más grande del mundo y la cantidad de contenido que se sube a diario permite que cientos de usuarios nuevos se suscriban a este servicio.

Las malas noticias no podían esperarse y se debe a todo el contenido “fresco”que Netflix sube, pero debe eliminar productos que no han tenido éxito dentro de la plataforma para ganar espacio. Para América Latina, The Office y Friends seguirán disponibles (por el momento), este no es el caso para Estados Unidos.

A continuación te dejamos una larga lista de las producciones, que no son originales de Netflix, que se despiden. Esperemos que no este una de tus películas o series favoritas.

Mark and Rusell’s Wild Ride

Unbranded

For the love of a man

AWAKE, A dream from standing rock

Do you even know who i am?

Laggies

Amu

Death of gentleman

La tete haute

Bleach

Great interior design challenge

Legion

Love, Rosie

Need for speed

Free Birds

WALL – E

The Help

Don’t trust in the B*** in apartament 23

Touch

The truth about Emanuel

Spy kids 3: Game over

A walk among the Tombstones

Derren brown: the great art robbery

The only way is essex

Derren Brown: apocalypse and fear

Spy Kids 2: the island of lost dreams

Remember sunday

The 5th wave

Risen

The Undateables

Iron Man and Captain america : heroes united

Cash cab

Derren Brown: infamous

Spy Kids

Sex tape