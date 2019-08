Trump se pronuncia sobre tiroteo en centro comercial de Estados Unidos

Este sábado, 3 de agosto, hubo un tiroteo en el interior del centro comercial Mall Cielo Vista en la ciudad de El Paso en Texas. El presidente de Estados Unidos Donald Trump reaccionó ante lo ocurrido.

Terrible shootings in ElPaso, Texas. Reports are very bad, many killed. Working with State and Local authorities, and Law Enforcement. Spoke to Governor to pledge total support of Federal Government. God be with you all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019