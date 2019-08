Falleció la nieta de Robert F. Kennedy, ¿qué decía su carta?

Saoirse Roisin Hill, de 22 años, nieta de Bob Kennedy, fue hallada muerta este 1 de agosto en la residencia familiar de Cape Cod por una supuesta sobredosis. Según los reportes oficiales, Saoirse Roisin Hill murió en la tarde de ayer luego de que los paramédicos no lograran revivirla.

En 2016, la joven había escrito una columna en un periódico estudiantil donde trataba el tema de luchar contra la depresión y sobrevivir a un intento de suicidio. En la nota reveló que había sido agredida sexualmente por uno de sus amigos del colegio.

"Mi sentido de bienestar ya estaba comprometido, y lo perdí totalmente después de que alguien a quien conocía y amaba rompió los límites sexuales serios conmigo. Hice lo peor que puede hacer una víctima y fingí que no había pasado. Todo esto se convirtió en demasiado, y traté de quitarme la vida".

"Mi depresión se arraigó al principio de mis primeros años de secundaria y estará conmigo por el resto de mi vida. Aunque en general fui una niña feliz, sufrí episodios de profunda tristeza que me hicieron sentir como una pesada roca en el pecho. Estos combates iban y venían, pero no me afectaron exteriormente hasta que llegué al segundo año de Deerfield", escribió la joven. Para conocer más de la carta has click aquí.

"Hice lo peor que puede hacer una víctima y fingí que no había sucedido. Todo esto se volvió demasiado e intenté quitarme la vida".

La maldición de los Kennedy

Tras el asesinato de John, en 22 de noviembre de 1963 en Dallas le tocó al abuelo de Saoirse, cuando fue asesinado en los ángeles cuando tenía 42 años. Otros dos nietos, David y Michael, murieron por una sobredosis y accidente respectivamente.

Pese a las tragedias que enlutan a esta familia norteamericana, ellos se mantiene dentro de la palestra política, como fue el caso de Roisin Hill, quien era vicepresidenta de los Demócratas Universitarios del Boston College.

