Municipio de Quito: En septiembre el Pico y Placa será 'Hoy No Circula' y tendrá nuevo horario

El Municipio de Quito no solo informó la ampliación del Pico y Placa si no que también anunció que desde septiembre será 'Hoy No Circula'.

Incluso ya oficializó el nuevo horario de la restricción de circulación vehicular. Estas medidas forman parte del plan de repavimentación masiva en la ciudad, el cual durará ocho meses.

A través de la cuenta de Twitter de la Alcaldía se detalló que a partir del 1 de septiembre, mes en que inician los trabajos, el Pico y Placa será 'Hoy No Circula'.

Además, el Municipio informó que el horario del plan 'Hoy No Circula' será desde las 05h00 hasta las 20h00. "Para lograr rapidez en la repavimentación en Quito".

Captura de pantalla / Captura de pantalla

Según la Alcaldía, el mencionado plan mejorará la hora de llegada de los ciudadanos, no tendrán que lidiar con los huecos en las calles, y los conductores no tendrán que hacer gastos extras destinados al vehículo. "Empezamos a cambiar tu día. La repavimentación mejorará tu jornada, tu colaboración es importante, no circules con tu vehículo un día a la semana para avanzar rápido".

También se añade que los trabajos de repavimentación se realizarán en jornadas diurnas y nocturnas para una mayor rapidez y que no se extiendan el tiempo previsto (ocho meses).

La semana pasada, el alcalde Jorge Yunda anunció en diferentes medios de comunicación que la medida también incluirá a motocicletas y taxis. El hecho ha generado incomodidad en el gremio del taxismo.

Hasta el momento, la restricción de circulación vehicular se divide de la siguiente manera:

1 y 2 Lunes.

3 y 4 Martes.

5 y 6 Miércoles.

7 y 8 Jueves.

9 y 0 Viernes.

Te puede interesar

El Pico y Placa en Quito será desde las 07:00 hasta las 19:00 Durante 12 horas regirá la medida Pico y Placa en Quito por los trabajos de repavimentación masiva que la Alcaldía anunció para la ciudad

Taxistas rechazan ser incluidos en la ampliación de Pico y Placa anunciada por Jorge Yunda El Alcalde Jorge Yunda anunció este viernes que desde el 1 de septiembre el Pico Placa será durante todo el día por 8 meses, noticia que ha molestado al gremio del taxismo ya que los incluye en la medida

Video relacionado