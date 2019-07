Ministra María Paula Romo pidió a Contraloría que examine el uso de nave policial

La Ministra del Interior, María Paula Romo, solicitó a la Contraloría que realice un examen especial sobre el uso de la nave policial. Su declaración la hizo esta mañana durante su presencia en la Asamblea Nacional.

La funcionaria dijo que no mal utilizado el avión policial, hace seis meses, junto al Secretario Anticorrupción, Iván Granda.Granda. Más bien argumentó que la Policía Nacional la movilizó entre Esmeraldas y Salinas a una reunión.

"En ningún momento he actuado ni hemos actuado por fuera de la norma. Simplemente mi seguridad es responsabilidad de la Policía Nacional. Existe un protocolo y un reglamento para esto", aseveró Romo.

La Ministra señaló que solicitó el examen especial a la Contraloría hace 15 días.

"Yo misma he pedido a la Contraloría que haga su trabajo (…) Que se pronuncie para que no quede ninguna duda. Frente a la cantidad de temas que estamos tratando quiero evitar al máximo las distracciones en este asunto. Pero no significa que no vayamos a entregar toda la información", aportó.