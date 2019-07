Iván Granda confirma el uso de un helicóptero del Estado para viajar a Atacames

El pasado mes de julio el Secretario Anticorrupción, Iván Granda, y la Ministra del Interior, María Paula Romo, estuvieron involucrados en el uso indebido de una aeronave del Gobierno para trasladarse a un lugar turístico del país.

Romo declaró, el pasado julio, que existe demasiado mala fe en la insinuación en la carta enviada por la asambleísta por Azuay Lourdes Cuesta, donde señala el uso no oficial del helicóptero Air Bus B2. Romo, en primera instancia, recalcó que su viaje fue meramente laboral y que ella, al igual que su familia, se encuentra expuesta por la cantidad de delincuentes a los que enfrenta.

Iván Granda, Secretario Anticorrupción, admitió este domingo 28 de julio que utilizó una aeronave del Estado para viajar de Salinas al Club Casa Blanca, ubicado en la provincia de Esmeraldas.

El secretario anticorrupción del gobierno Iván Granda aceptó en el programa de @CarlosVerareal que viajó de Salinas a Atacames en aeronave del Estado para pasar el feriado junto a sus hijos y la ministra del Interior María P. Romo, por seguridad y porque no tienen plata. pic.twitter.com/PHdA4RKHt5 — LaHistoria (@lahistoriaec) July 28, 2019

Granda contó que por motivos de seguridad se trasladó con la ministra del Interior, María Paula Romo, y sus hijos a ese sitio donde pasarían el feriado de Carnaval.

Esto se dio tras el viaje a Salinas, donde el primer mandatario Lenín Moreno se reunió con el presidente interino, Juan Guaidó. Las declaraciones del funcionario se dio durante una entrevista con el periodista Carlos Vera, en el programa "Veraz".

Durante la entrevista, Vera, preguntó ¿por qué no alquilaron una avioneta? A lo que Iván Granda respondió: “Porque no tenemos plata. Nosotros no somos Correa”. Además, justificó que esto se dio por motivos de seguridad. Yo tenía una persona en seguridad, Paula tenía dos.

Granda indicó que no decidieron viajar en carro debido a que la policía no garantizaba nuestra seguridad.

