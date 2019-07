Bad Bunny, Luis Fonsi y Residente reaccionan tras renuncia del Gobernador de Puerto Rico

Doce días duraron las protestas que pedían la renuncia de Ricardo Roselló a su cargo como Gobernador de Puerto Rico. Artistas mundiales como Daddy Yankee, Residente, Bad Bunny, Ricky Martin se unieron y respaldaron este pedido desde las calles de la isla.

En un mensaje transmitido por Facebook Live, Rosselló dijo que su dimisión será efectiva el 2 de agosto a las 5 de la tarde, para garantizar una transición organizada.

Esto se trata de un momento histórico ya que Roselló es el primer gobernador de la isla que dimite durante su mandato y cede a la presión del pueblo. A través de sus redes sociales el cantante Luis Fonsi dijo que lo ocurrido demuestra que "nuestro pueblo no se dio por vencido y triunfamos. Estamos todos listos para un nuevo comienzo, más unidos que nunca".

A su vez escribió una frase en inglés de su canción "Despacito": "This is how we do it down in Puerto Rico!!! (Así es como lo hacemos allí abajo en Puerto Rico)".

Puerto Rico, festejo tras denuncia del Gobernador / EFE

Por su parte, Residente (exintegrante de Calle 13) dio las gracias a Puerto Rico. "La felicidad que siento no la puedo describir. Fue un mensaje de unidad y de lucha pero desde el corazón. Hoy descubrimos que lo que nos une es el corazón", señaló.

Bad Bunny dijo en su cuenta de Twitter que "se siente cabrón hacer historia con mi gente, con mi pueblo, con mi Puerto Rico! Estoy bien cabronamente orgulloso de ustedes!! de nosotros!!! WOW!! Puerto Ricoooo puñeta!!!!!!".

La isla del Caribe estaba inmersa en una de las peores situaciones políticas de la historia a consecuencia de la participación de Roselló junto a varios asesores. En el chat el ahora exgobernador insultaba y se burlaba de periodistas, artistas, políticos y del colectivo LGTB.

